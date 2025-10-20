Moins de lecture, plus d’écrans : comment construire un avenir de lecteurs et lectrices ?

Le but de cette journée était de lancer un processus de réflexion et d’action collectives afin de développer les pratiques de lecture de fiction, en tant qu'enjeu de société.

En introduction de cette journée, Jannique Koeks, enseignante, consultante, spécialiste de la formation en littérature de jeunesse, porteuse de projets culturels en lien avec les familles, a rappelé les bienfaits indéniables de la lecture. Chiffres à l’appui, la conférencière a notamment insisté sur la spécificité de la lecture de fiction dans sa faculté à donner à chaque individu un accès au savoir, à enrichir les champs lexicaux et grammaticaux pour structurer ses propres récits, à appréhender d’autres vécus.

Mais également à supporter les autres et le monde en les comprenant davantage, à enrichir sa sensibilité relationnelle et son imaginaire ou encore à stimuler une réflexion critique, indépendante des images et des algorithmes proposés par des sources extérieures.

Le Plan Lecture, qui a pour objectif d’améliorer les capacités de lecture et de maîtrise de la langue française pour les 0-18 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, a permis de construire un parcours de lecteurs et de lectrices composés de trois étapes : des livres sont offerts aux nouveaux-nés via les consultations organisées par l’ONE ainsi qu’ aux élèves de première maternelle et de première primaire avec l’aide des bibliothèques publiques. Ce parcours vise à faire rentrer le livre et les habitudes de lecture dans les foyers. Le parcours de lecteurs comme les plaquettes Fureur de lire (de courts récits d’auteurs et d’autrices belges disponibles pour le public) ont été mis en valeur lors de la journée du 20/10 comme outils de lecture disponibles pour les pratiques de lecture en famille.

Si les avantages de la lecture sont connus et démontrés, force est de constater que sa pratique a tendance à s’éroder. Ce déclin est souvent mis en parallèle avec l’utilisation grandissante des écrans qui ont l’avantage de proposer un accès facile et instantané à l’information, à la détente et au lien social.

Selon le rapport 2025 du Centre National du livre en France « Les Français et la lecture », le temps moyen passé devant un écran (hors livre numérique et hors activité professionnelle ou scolaire), est de 23 h 27 par semaine. Le temps consacré à la lecture (livres numériques inclus), et pas uniquement à la lecture de fiction, est, quant à lui, de 3 h 40.

À LIRE - “Un parti pris politique” : mobilisation contre la suppression de Sous couverture

Cette réalité concerne également les lecteurs et lectrices de tout âge, notamment les lecteurs confirmés qui, durant la majorité de leur vie, ont eu une pratique forte de la lecture de fiction. Cette réalité a aussi une influence sur les pratiques de lecture au sein des familles où l’exemplarité d’aînés (parents, grands-parents) ou de pairs (issus du cercle familial ou amical) s’efface au profit d’un modèle de pratiques lié aux écrans.

Une enquête sur les pratiques de lecture

Face à ce constat, la ministre de la Culture Elisabeth Degryse prend la problématique à bras le corps et pose les jalons d’une large concertation autour de la lecture impliquant les professionnels et professionnelles du livre, mais également les partenaires et opérateurs de terrain en lien avec les familles.

En effet, les familles, quelle que soit leur forme, constituent un levier essentiel dans le développement et l’évolution des pratiques de lecture. Les expertises et les expériences convergent : c’est au travers du cadre familial que la lecture de fiction peut devenir essentielle et naturelle, et ce dès l’enfance.

L’amour de la lecture est lié au cadre affectif qui entoure les moments de lecture. Plus les pratiques sont liées à des moments d’échanges et des temps de qualité partagés avec des êtres proches, plus ces pratiques apparaissent comme essentielles et fondatrices. De nombreuses associations travaillent sur ce principe (exemples : Boucle d’or, ACCESS…). La démonstration ne concerne pas uniquement le lien adulte-enfant en bas âge.

Dans ce sens, en étroite collaboration avec le Service général des Lettres et du Livre de la FW-B, la ministre inaugure un processus réflexif, public, ouvert et collectif. La première étape de ce processus réside dans le lancement d’une enquête en ligne, disponible jusqu’au 31 décembre 2025.

Cette enquête a pour objectif de déboucher sur des propositions concrètes de sensibilisation des familles à la lecture de fiction en FW-B, à moyen et long termes. Ancrer la lecture dans les pratiques et en faire une habitude constitue l’objectif à atteindre.

Concrètement, l’enquête accessible en ligne s’adresse aux personnes actives dans le secteur du livre et de la lecture, de la culture, de l’éducation, de la petite enfance, de la jeunesse, de la vie sociale, économique, politique, médiatique… Et à toute personne qui se sent concernée par le sujet.

Elle pose des questions ouvertes réparties selon trois axes : le profil de la personne répondante, l’état des lieux qu’elle pose sur la lecture de fiction dans son environnement et ses propositions concrètes pour sensibiliser et accompagner les familles dans leur rapport à la lecture de fiction. Les répondants et répondantes à l’enquête pourront tenter de gagner des chèques-lire.

« Lire, c’est une manière d’habiter le monde, de le comprendre et de le transformer. Avec cette concertation, nous voulons redonner toute sa place à la lecture de fiction : celle d’un lien, d’un apprentissage et d’un plaisir partagé. Ensemble, faisons du goût de lire une habitude vivante et durable en Fédération Wallonie-Bruxelles », insiste Elisabeth Degryse, Ministre-Présidente et ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Répondez à l’enquête en ligne.

Une approche en plusieurs étapes

Ce processus de co-construction des futurs du livre se compose de six temps. Le temps de la consultation s’échelonne d’aujourd’hui à fin 2025 par le biais de l’enquête en ligne. La première moitié de 2026 sera consacrée, dans un premier temps, à l’analyse des résultats de l’enquête (janvier à mars 2026).

Dans un second temps, l’administration s’attellera à la formulation et à la budgétisation de propositions concrètes, assorties d’un planning et de modalités d’évaluation (mars à juin 2026).

À LIRE - Belgique : “une mobilisation inédite par son ampleur” face au piratage

Le résultat de ces différentes étapes fera l’objet d’une présentation en juin 2026 au cours de laquelle les grandes lignes du projet seront présentées. À partir de juin 2026, le projet entrera dans sa phase de concrétisation puisqu’il s’agira de mettre en œuvre les actions de sensibilisation et de mobilisation à destination des familles. Enfin, une première évaluation sera conduite en 2027.

Crédits illustration : Pheladiii CC 0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com