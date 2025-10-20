Carta Valore : nouveau coup de pouce culturel pour les diplômés italiens

Depuis 2024, la « Carta della Cultura » (ou « Carta Cultura Giovani ») était attribuée aux jeunes de 18 ans disposant d’un ISEE familial jusqu’à 35 000 €, sous la forme d’un bon d’achat culturel d’un montant de 500 euros.

Parallèlement, la « Carta del Merito » s’adressait aux diplômés ayant obtenu leur baccalauréat (maturità) avec une note de 100/100 (ou 100 avec mention) avant l’âge de 19 ans : eux aussi pouvaient bénéficier d’un crédit de 500 euros à dépenser en biens et activités culturelles.

Les deux dispositifs, cumulables, pouvaient offrir jusqu’à 1 000 euros aux jeunes remplissant les conditions.

Vers la « Carta Valore », élargissement programmé

Le nouveau dispositif « Carta Valore » est annoncé comme une carte électronique, dotée d’un crédit (le montant est évoqué à 180 millions € annuels dans le communiqué de presse de l’Associazione Italiana Editori). Ce crédit serait destiné aux jeunes ayant obtenu leur diplôme d’études secondaires avant 19 ans et l’utiliserait dès l’année suivante.

Dans un communiqué, l’Associazione Italiana Editori (AIE) « soutient avec force la décision du gouvernement — si les premières informations venaient à être confirmées — d’introduire, dans la Loi de finances, la Carta Valore pour encourager les achats culturels des nouveaux diplômés ».

En somme, on passe d’un système à deux dispositifs distincts (aide conditionnée au revenu ou au mérite) à un dispositif unique, plus inclusif — du moins en apparence. Le ministre de la Culture, Alessandro Giuli, est remercié par l’AIE pour cette initiative qui élargirait « le plus possible le nombre de bénéficiaires des Cartes, d’éliminer les obstacles bureaucratiques et de continuer à récompenser le mérite ».

Nouvelle aide pour le secteur culturel

Pour le secteur de l’édition et plus largement des entreprises culturelles italiennes, ce basculement pourrait être significatif. Le président de l’AIE, Innocenzo Cipolletta, affirme : « Il est désormais essentiel que la mesure soit approuvée par le Parlement afin d’être mise en œuvre dans les plus brefs délais, dans l’intérêt des jeunes et de la promotion de la lecture avant tout, mais également dans celui des entreprises culturelles et éditoriales en particulier. »

Autrement dit : il s’agit non seulement d’un soutien direct aux jeunes lecteurs, mais également d’un « coup d’accélérateur » pour relancer la consommation culturelle à un moment où l’édition, la librairie et les bibliothèques sont en quête de nouveaux leviers.

La « Carta Valore » apparaît comme un pari sur l’avenir : un dispositif qui pourrait renforcer l’accès des jeunes diplômés à la culture — livres, musées, spectacles, formation — et offrir un souffle nouveau à l’édition italienne. Reste à confirmer que cette ambition se traduira par une mise en œuvre fluide et un soutien concret. Pour les professionnels du livre et de l’édition, c’est sans doute le moment de se préparer à ce virage : utiliser ce nouveau crédit, comme l’espère l’AIE, « conjointement à ceux destinés aux bibliothèques, nous permettrait de tourner la page ».

Reste à affiner le principe…

Quelques incertitudes demeurent toutefois autour de la Carta Valore. Selon Fanpage.it, sa mise en œuvre ne serait envisagée qu’à partir de 2027, le temps de définir les contours précis du dispositif et d’en harmoniser la gestion. D’ici là, les actuelles Carta della Cultura et Carta del Merito devraient être progressivement abrogées ou fusionnées dans cette nouvelle formule.

L’Associazione Italiana Editori évoque une enveloppe annuelle de 180 millions d’euros, mais les modalités concrètes d’attribution restent encore floues : montant individuel, durée d’utilisation, nature des biens et services éligibles, possibilité de cumul… autant de paramètres qui devront être clarifiés par décret d’application.

Enfin, la question du public cible demeure ouverte. Si le principe d’un accès réservé aux jeunes ayant obtenu leur diplôme avant 19 ans semble maintenu, d’autres critères — liés au revenu familial ou au mérite scolaire — pourraient être révisés afin d’élargir le nombre de bénéficiaires et de rendre la mesure plus inclusive.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com