Peaux vives : sous la chair, l’âme en éclosion

La peau, que recèle-t-elle vraiment ? Des cellules, des tissus, du sang aussi. Mais, au-delà de l’aspect purement physique, scientifique, qu’est-ce qu’une peau ? Comme un journal dans lequel on écrit au quotidien, notre chair est un parchemin qui raconte notre vie. Le temps qui passe, les blessures et les cicatrices, les moments de réussite comme de doute. On la porte, notre peau. On la vit. Elle nous raconte, dans notre entièreté et à notre insu…
Le 20/10/2025 à 16:14 par Valentine Costantini
20/10/2025 à 16:14
Calvados, Normandie, 1890. Jeanne est une fermière. Aujourd’hui, c’est son anniversaire. Pour une fois, elle profite de la chaleur de son lit, ne se lèvera pas pour s’occuper des vaches. « Hier, c’était dimanche. Mais aujourd’hui aussi j’ai envie de mettre mes habits du dimanche, pour leur montrer que je n’ai pas peur. Pas peur d’avoir vieilli. »
Elle s’interroge sur son corps, sur sa beauté, sur l’effet que le temps peut avoir sur son apparence. L’âge la fait changer, bien sûr. Elle l’accepte, l’apprécie même. Elle repense avec une douce nostalgie à la manière dont ce corps pouvait se mouvoir : « Elle est loin l’époque où je passais des après-midi entiers accroupie, à observer les fourmis qui sortaient du cellier, à suivre du regard le serpent à mille tête qu’elles formaient en remontant le long des colombages… »
À Noirmoutier, en 1998, Camille est une petite fille au bord de l'adolescence. La voici qui découvre avec horreur que, bientôt, elle sera une femme. Un destin tragique, pour elle, qui comprend qu’il implique de rentrer dans un moule contraignant, ennuyant. « J’ai halluciné devant cette force obscure qui allait un jour m’amener à ressembler à ces femmes, me faire pousser le corps comme elles, comme une maladie. Seule, infiniment, devant la douleur qui m’a coupée en deux dans toute ma longueur, la douleur de ne pas pouvoir rester dans le jardin de mon corps d’enfant qui ne veut rien savoir, rien apprendre, rien grandir. » Elle n’en veut pas, de ce rôle de femme qui l’attend. Quelle idée ! Quelle tristesse ! Si seulement elle pouvait fuir, demeurer une enfant à jamais, loin de ces règles absurdes et de ses attentes silencieuses…
À Monte-Carlo, hiver 2010. Martin est un dresseur de lions dans un cirque. Face à ces félins, il se sait en danger, lui, humain de rien. « Moi qui entre dans l’arène des gladiateurs et des martyrs sans même un glaive contre les fauves. Encloisonné volontaire dans une cage, avec eux qui, d'un coup de griffe, d’un coup de crocs, peuvent me détruire. » Pour autant, il apprécie ces instants où tout pourrait basculer, où sa vie ne tient qu’à un fil. Il n’y a que de cette façon qu’il se sent respirer, qu’il habite entièrement son enveloppe corporelle.
Il y aussi Alexeï Alexandrovitch Petrovna, en 1804, noble exilé dans la campagne, amoureux des livres et des mots. Puis Robin, quelque part en Cornouailles, en 1292, pris par la peur. Près de la place de l’Odéon, un SDF nommé Gilles se revoit en pleine conversation avec deux jeunes – des gamins qui ne connaissent pas la vie qu’il mène, dehors, à la vue de tous. Et puis il y en a d’autres, hommes, femmes, enfants, adolescents…
Après La Colère et l’Envie, un premier roman retentissant, Alice Renard nous offre ici neuf portraits avec Peaux vives. Neuf basculements, éparpillés dans le temps et dans l’espace. Avec un « Je » toujours autre, chaque histoire se penche sur un moment d’existence, intime, passant souvent inaperçu dans nos quotidiens mouvementés. Des moments ici suspendus. Ces personnages, hommes et femmes, adultes et enfants, ne partagent rien. Ils et elles n’ont en commun que cette fenêtre entrouverte sur leur existence, un aperçu que nous propose l’autrice. Questions, incertitudes, découvertes se mélangent, créant une fresque humaine touchante et délicate.
Pour accompagner chaque récit, une illustration se glisse à côté du prénom. Il s’agit systématiquement d’une main, en mouvement, dans une situation créative, parfois même fantaisiste. Les traits sont simples, doux. Sans chichi. Un rappel discret que toutes les histoires de ce court livre sont en lien avec la corporalité de ces personnages.
Avec une plume toujours aussi touchante, Alice Renard signe un livre certes court, et pourtant doux comme du coton. Chaque page devient l’occasion de se glisser dans une peau qui n’est pas la nôtre ; une peau neuve, inattendue, qui a connu des expériences que nous pouvons parfois à peine imaginer… C’est tout un monde qui s’ouvre à nous.
Bref : comment ne pas aimer ?
Par Valentine Costantini
Contact : valentine.costantini@gmail.com
Paru le 09/10/2025
128 pages
Héloïse d'Ormesson
17,00 €
