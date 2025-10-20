La Bibliothèque Gulbenkian célèbre 60 ans de dialogue entre la France et le Portugal

Pour marquer le soixantième anniversaire de la Bibliothèque Gulbenkian, la Fondation Calouste Gulbenkian propose une journée d’étude intitulée Regards croisés sur la culture portugaise en France. De 9h à 18h, chercheurs, écrivains et universitaires se succéderont pour interroger les liens entre les mondes littéraires, artistiques et intellectuels français et portugais. L’événement se déroulera à la Maison du Portugal, au sein de la Cité internationale universitaire de Paris.

Les participants viendront de plusieurs universités françaises, parmi lesquelles la Sorbonne Nouvelle, Paris Nanterre, Rennes 2, La Rochelle et Aix-Marseille. Ensemble, ils mettront en lumière les circulations d’idées et les figures majeures ayant façonné un dialogue fécond entre les deux cultures, de José Saramago à Annie Ernaux, d’Amália Rodrigues à Camões.

Le programme, ouvert à tous, s’articule autour de quatre sessions réparties sur la journée. La matinée sera consacrée aux Généalogies et figures du XXᵉ siècle, suivie d’une réflexion Entre histoire et patrimoine. L’après-midi abordera les Nouvelles questions liées à l’écologie, aux identités et à la mémoire contemporaine, avant de s’achever par un volet sur les Carrefours littéraires, qui explorera les dialogues entre poésie, théâtre et écriture féminine.

Chaque session visera à montrer comment les échanges entre la France et le Portugal se sont renouvelés au fil du temps, sous l’influence des mouvements intellectuels et des transformations sociales. Ces regards croisés permettront aussi de souligner le rôle des traducteurs, des éditeurs et des institutions culturelles dans la diffusion des œuvres portugaises en France.

Une clôture en musique

La journée se conclura à 17h par un récital du pianiste Bruno Belthoise et du violoniste Léo Belthoise. Les deux musiciens interpréteront des œuvres de Debussy, Armando José Fernandes et Luiz Costa, prolongeant ainsi le dialogue artistique au cœur de cette rencontre.

