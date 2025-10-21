Ça, de Stephen King : à l’origine du Mal

À Derry, ville du Maine qui longe la Kenduskeag, lors d’un été mémorable, en 1958, au terme d’une vague de meurtres frappants, un groupe de sept enfants se retrouve confronté à Ça, créature informe, essence du Mal venue d’ailleurs et qui prend l’apparence des rêves les plus noirs de ceux qui l’avisent. Vingt-sept ans plus tard, en 1985, après une nouvelle hécatombe, l’affrontement reprend comme les enfants sont devenus adultes, quoiqu’en revenant sur place ils rejoignent le passé, y retombent dans l’ambivalence.

Une ville trouble

Pour partie, la prégnance fictionnelle du roman tient à sa topographie, en-deçà des personnages. En marge de Derry, ville sordide, sinistrée, un réseau d’endroits louches s’épanouit ainsi qu’un no man’s land où tout semble possible – le pire avant tout.

Outre les « Friches-mortes », où se rejoignent Bill, Ben, Mike, Stan, Eddie, Richie et Beverly, la seule fille du groupe mais non la moindre, comme dans un jardin d’éden ambigu, sauvage et toxique, dangereux, au bord de la Kenduskeag, on trouve des stations de pompage et une décharge qui touchent aux Friches, au demeurant. Des lieux désaffectés complètent cette toile centrale tels des satellites effarants : une scierie ayant explosé, un château d’eau hanté, un parc sinistre et des maisons désertées. Et sous l’ensemble, dotant d’une autre dimension l’histoire, grouillent des conduites d’égout et des galeries ancestrales qui tissent le labyrinthe où gît Ça, symbole des profondeurs malsaines de l’inconscient, qui coupent à toute cartographie rationnelle.

« C’est là-dedans que nous sommes descendus. En août. À la fin. Nous sommes descendus dans l’un des trous de Morlock de Ben, dans les égouts, mais au bout d’un moment, il ne s’agissait plus d’égouts, mais de… de… quoi ? » se remémore Eddie de retour à Derry vingt-sept ans après, au cœur des Friches-mortes, ébahi.

Un kaléidoscope de cauchemars

De ces profondeurs innommables surgit l’effroi de façon cyclique pour s’en prendre aux enfants ou rendre fous furieux des adultes fragiles, engendrer des carnages.

Du fait de l’imagination des héros et du degré de violence physique et mentale qui déborde alors, le roman suggère en fin de compte un kaléidoscope de cauchemars dont l’enjeu est triple : narratif, esthétique et psychologique, dans la mesure où il fait tourner l’intrigue, nous plonge dans des ambiances marquantes dont les lignes vacillent et qu’il interroge des états limites, au seuil du « vortex hurlant des choses », c’est-à-dire du réel.

À onze ans, Beverly l’éprouve comme son père veut la tuer, possédé par Ça : « Mais ces malheurs pâlissaient à côte de l’extrême confusion de ses pensées, qui tourbillonnaient en tous sens : elle avait l’impression de s’être aventurée aux limites du monde, et aucun des modes habituels de comportement qu’elle connaissait ne semblait s’appliquer. »

À cet égard, celui des cas extrêmes, le tunnel de vingt pages du quatrième intermède consigné par Mike, vaguement faulknerien, ouvre un souvenir intense où l’horreur déferle comme dans un monde parallèle aux attitudes déviantes, viscérales.

La magie de l’enfance

Cependant, en regard du pire et de l’insoutenable se déploient l’innocence des enfants, la chaleur de leur amitié et leur pouvoir d’émerveillement haussé au rang d’une magie apte à conjurer le Mal métaphysique que Ça incarne.

En tant qu’adulte, Mike l’énonce clairement par écrit : « Je suis irrésistiblement conduit à cette conclusion : la nourriture donne peut-être la vie, mais la source de la puissance se trouve dans la foi, non dans la nourriture. Et qui est davantage capable d’un acte absolu de foi qu’un enfant ? »

Profondément existentiel, formulé au plus simple et avec justesse, c’est un message sur la foi que le roman délivre par là, sur la force des émois, sur la puissance du désir lorsqu’il s’y conjugue, telle une grâce.

La fin l’indique, inouïe, en forme d’envol cosmique au cœur de la Terre. L’essentiel est en nous, dans notre psyché, dans notre aptitude à croire, à créer de l’espoir par l’amour, le désir. Les ténèbres sont, et le néant, mais la lumière aussi et l’être tant qu’il vit, se dépasse. Cela, cette vérité, Bill l’apprend lors d’un duel où il touche aux limites de l’esprit humain : le rituel de Chüd, où Richie le suivra, parleur incurable. Les mots sauvent, en dernier ressort, et les fictions qu’ils portent, aux tours ulysséens.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com