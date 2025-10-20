L’amour selon Pagnol, revisité par la voix et le piano

Toute l’œuvre théâtrale, cinématographique et littéraire de Marcel Pagnol est traversée par l’amour, « une évidence dans la vie de Pagnol », souligne Nicolas Pagnol. Le spectacle rassemble déclarations de ses personnages et extraits de lettres adressées aux siens, à ses amis et à ses acteurs. L’ensemble compose un parcours qui met en regard la diversité des formes d’écriture de Pagnol.

Variations d’amour propose ces textes à entendre à Paris, à l’Espace Georges Bernanos. La lecture de Vincent Fernandel s’articule avec le piano de Franck Ciup, qui apporte ses propres créations. La mise en scène est signée Nicolas Pagnol.

« On est ému et on rit aussi souvent car Pagnol ne peut concevoir l’amour sans l’humour et la tendresse sans la pudeur. » Cette promesse d’équilibre entre émotion et sourire irrigue la proposition. Le spectacle se présente comme « tout public », avec l’ambition de faire résonner le style et le talent de Marcel Pagnol.

Les artistes et la compagnie

Producteur musical, comédien et conteur, Vincent Fernandel se définit comme un passeur de mots et de culture. Il est le petit-fils de Fernandel. Son interprétation porte les textes, dans une démarche de transmission.

Parmi les passions de Franck Ciup, « il y a le piano… et le piano », au service de compositions singulières et d’interprétations virtuoses. Ses interventions rythment le dialogue entre musique et littérature au cœur de la soirée.

À LIRE - Après quinze ans d'absence, Sylvain Chomet de retour aux côtés de Pagnol

Le répertoire de la Compagnie Dans la Cour des grands propose une transmission, en plaçant l’émotion et les valeurs humaines au centre du projet. Dirigé par Emmanuel Fell, il est présenté comme la seule compagnie théâtrale labellisée par Marcel Pagnol Communication. « Parce que Variations d’amour est aussi une déclaration d’amour à la Provence. »

Crédits photo : d’après le visuel de • matk - n°de licence : platesv-r-2020-004271

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com