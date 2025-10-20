Une campagne Ulule osée : Katia Even offre un sextoy pour promouvoir sa BD

Ulule est une plateforme de financement participatif (crowdfunding) permettant à des créateurs de lancer des projets, de rassembler des contributions et, en contrepartie, d’offrir divers « paliers » de récompenses à leurs contributeurs. Dans cette optique, l’actuelle campagne de Katia Even s’inscrit dans un modèle engagé : à condition de parrainer plusieurs personnes qui cliqueront sur un mail déjà prêt à envoyer, vous devenez éligible à des cadeaux liés au nombre de parrainages.

L’objet de la campagne concerne l’album Le Petit Derrière de l’Histoire – Intégrale (en version manga également) : on y découvre le concept singulier d’une héroïne, Marie, qui voyage dans le temps pour chuchoter aux grands inventeurs l’idée qui les rend célèbres. Une approche malicieuse et décalée de l’Histoire, vue « depuis derrière ».

La campagne lancée le 16 octobre 2025 propose d’envoyer un mail tout prêt à tous vos contacts afin qu’ils participent à la campagne, de voir le nombre de vos personnes parrainées comptabilisé via le lien de parrainage, en échange : après 5 parrains, un tapis de souris ; après 10 parrains, un sextoy. Mais pas n’importe lequel : le sextoy de Marie, l’héroïne de ses BD.

Une héroïne pas comme les autres

Le Petit Derrière de l’Histoire propose un concept original : l’héroïne, Marie, voyage dans le temps et s’invite dans les lits (au sens figuré, ludique, ou plus suggestif) des grands inventeurs, pour leur murmurer l’idée qui les rendra célèbres. Cette approche joue sur le double sens, le jeu de mots et l’humour (voire l’érotisme léger) pour revisiter l’Histoire.

« Et comme dirait Marie : "le bouche à oreille, c’est comme les MST : ça se transmet vite, ça marque longtemps, et ça change une vie." »

Katia Even est née en 1977 à Limoges et s’est orientée initialement vers des études de langues étrangères, avant de se tourner vers le dessin en autodidacte. Elle est autrice et illustratrice de bandes dessinées, souvent à tonalité érotique ou humoristique. Elle est l'autrice et dessinatrice de « La Déesse », « Inguinis » et « Le Peuple des Brumes », publications pour un public adulte. Elle mène également des ateliers, des rencontres, et est implantée principalement dans le Périgord-Noir.

Cette nouvelle campagne s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par la première édition : Katia Even avait déjà mené une campagne Ulule qui avait largement marché en 2019. Elle avait récolté 56 008 euros.

Crédits image : Katia Even

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com