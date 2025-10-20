Edmond Thomas, figure discrète mais majeure de l’édition, est mort

« C’est lui qui nous a appris à faire des livres, on lui doit beaucoup », nous confie Emmanuelle Boizet des éditions Finitude, qui nous a appris la triste nouvelle.

Né à Paris en 1944, Edmond Thomas fonde en 1970 la maison Plein Chant, intimement liée à la revue du même nom lancée en 1971. Très vite, il quitte la capitale pour Bassac, en Charente, où il installe atelier et presse, mêlant l’édition à une pratique artisanale et exigeante de l’imprimerie. Sa ligne : la littérature prolétarienne, la poésie, et plus largement les textes oubliés ou méprisés, qu’il réédite et contextualise.

Son engagement pour les « voix d’en bas » s’incarne aussi dans l’anthologie Voix d’en bas. La poésie ouvrière (Maspero, 1979) et, plus généralement, dans un catalogue qui a remis en lumière des auteurs et traditions littéraires délaissés, comme les Cahiers Henry Poulaille consacrés à la littérature prolétarienne, Tarjei Vesaas avec Les Oiseaux, ou encore le romancier ouvrier suédois Folke Fridell avec Une semaine de péché.

Un imprimeur pour les indépendants

Au-delà de ses propres parutions, Thomas fut l’imprimeur de nombreux éditeurs indépendants : Le Dilettante, Claire Paulhan, Finitude, Interférences, les Éditions des Cendres, entre autres. Cette activité d’atelier – « au plomb » (composition au plomb et impression typographique en relief, pour petites/moyennes séries soignées) puis en offset (lithographie indirecte plaque, puis blanchet, puis papier, rapide et régulière, adaptée aux grands tirages et aux illustrations), a accompagné, durant des décennies, une partie de l’édition indépendante française.

En septembre dernier, paraissait Plein Chant. Histoire d’un éditeur de labeur (L’Échappée, coll. « Le peuple du livre »), un volume d’entretiens où Edmond Thomas revient sur cinquante ans d’édition, d’atelier et de combats bibliophiles. L’ouvrage éclaire sa trajectoire, ses choix esthétiques et politiques, et le cœur de son geste : publier ce que la chaîne du livre laisse au bord du chemin.

Plein Chant témoigne encore aujourd’hui d’un travail patient : revues, collections, rééditions critiques, traductions (notamment scandinaves), et une attention constante à la fabrique matérielle du livre. Ce « travail de l’ombre » a contribué à structurer un pan entier du paysage éditorial.

Crédits photo : Edmond Thomas dans son atelier en 2011 (Barnabooth3, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com