10 ans de silence : libérez Gui Minhai, l’éditeur que la Chine a séquestré

Alors que s’ouvre la dixième année depuis la disparition de Gui Minhai, l’ONG Amnesty International exhorte Pékin à le libérer « immédiatement et sans condition ». Le communiqué dénonce cette période comme une « décennie de secret cruel » et rappelle que les autorités chinoises l’ont tenu pendant de longs mois sans accès régulier à sa famille, à un conseil juridique indépendant, ni à un suivi médical approprié.

Selon Sarah Brooks, directrice Chine chez Amnesty : « Dix ans après la disparition de Gui Minhai, son affaire demeure un avertissement glaçant à quiconque oserait écrire ou publier des idées que la machine de censure du gouvernement juge opposées. » L’organisation insiste par ailleurs sur le fait que son arrestation et sa condamnation « violent tous les principes du droit international ».

La peine infligée par un tribunal de Ningbo — dix ans d’emprisonnement à l’encontre de Gui en février 2020 pour « fourniture illégale d’intelligence à l’étranger » — est qualifiée de juridiquement « sans fondement ».

Une affaire révélatrice d’un basculement éditorial

Gui Minhai avait notamment cofondé la maison d’édition Mighty Current Media et acquis la librairie Causeway Bay Books à Hong Kong en 2014. Celle-ci s’était spécialisée dans la publication d’ouvrages consacrés aux dirigeants chinois — parfois de nature polémique — alors même que ces titres étaient interdits en Chine continentale. L’éditeur avait ainsi publié des dizaines d’ouvrages relatifs à l’entourage de Xi Jinping.

En octobre 2015, Gui Minhai disparaît à Pattaya (Thaïlande) dans des conditions restées mystérieuses. Il réapparaît sous la garde des autorités chinoises, après une « confession » diffusée à la télévision d’État — largement critiquée comme une mise en scène de propagande. Ce cas s’inscrit dans une série de disparitions — souvent qualifiées d’enlèvements — de libraires à Hong Kong, qui ont contribué à alimenter la défiance envers l’application du principe « un pays, deux systèmes ».

Mobilisation internationale

La Suède — dont Gui possède la nationalité — a officiellement demandé sa libération. Le ministère chinois des Affaires étrangères, de son côté, a affirmé que Gui Minhai demeure un citoyen chinois et réaffirme son opposition à toute « ingérence étrangère ».

Par ailleurs, un collectif de 90 ONG mené par Reporters Sans Frontières a exigé sa remise en liberté à l’occasion du dixième anniversaire de son arrestation.

Pour le secteur de l’édition, l’affaire est un signal puissant : elle illustre la vulnérabilité des maisons indépendantes et des librairies qui explorent des sujets sensibles pour le régime chinois. Le message est clair : l’État est prêt à franchir les frontières et les protections traditionnelles. Pour les professionnels du livre, cela implique de reconsidérer les chaînes d’édition et de distribution, d’intégrer des dispositifs de sécurité ou de penser à une diffusion alternative.

Culture, censure et liberté à l’épreuve

Au-delà du cas Gui Minhai, c’est un pan majeur de la liberté éditoriale qui est visé. À Hong Kong, autrefois bastion de la pluralité éditoriale, les librairies ont vu leur existence se fragiliser. Des tirages réservés à l’ex-colonie circulent dans des conditions précaires, la peur de représailles planant — y compris chez les imprimeurs, les distributeurs, les auteurs.

Cette dynamique ne concerne pas seulement la publication physique : les plateformes numériques, l'autoédition et la distribution transnationale sont, elles aussi, sous tension. Dans ce contexte, l’affaire Gui Minhai — Mighty Current symbolise une nouvelle configuration du rapport entre pouvoir et livre. Le livre « subversif » n’est plus seulement interdit : il peut conduire à l’exil, à la détention, voire à l’oubli.

Le sort de cet éditeur touche aussi bien aux questions de la liberté d’expression qu’à celles de la souveraineté nationale, des accords diplomatiques et des mécanismes internationaux de protection consulaire. Pour un journaliste, ce dossier interroge non seulement la condition des acteurs de l’édition mais aussi l’avenir d’une diffusion éditoriale multicentrique — et l’éventualité d’un renversement des normes qui prévaut dans l’espace sinophone.

Comme l’a résumé Amnesty : « Cette affaire n’est pas une injustice isolée, mais un exemple précoce d’un schéma délibéré de répression qui cherche à faire taire la dissidence et qui n’hésite pas à dépasser les frontières de la Chine. »

Il faudra encore sans doute des années pour mesurer l’effet de cette affaire sur les stratégies éditoriales, mais une chose est sûre : le livre ne se contente plus de paraître ; il devient champ de bataille. Une question demeure : jusqu’où l’édition peut-elle résister ?

