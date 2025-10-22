Gengis Khan, l’homme qui refaçonna le monde

Rarement un homme aura autant marqué son époque et transformé le destin du monde en si peu de temps. Jacques Paviot raconte l’ascension fulgurante de ce chef mongol, à la fois redoutable conquérant et stratège d’exception.

Guidé par les valeurs fondamentales de son peuple (loyauté, courage, discipline) Gengis Khan bâtit une organisation militaire redoutablement efficace tout en sachant tirer parti des forces des civilisations qu’il soumettait.

Administration structurée, adoption de l’écriture ouïghoure, fiscalité stricte, essor du commerce confié aux élites musulmanes : si l’Empire mongol s’est imposé par la puissance des armes, il a perduré grâce à l’intelligence de son système.

À travers ce récit précis et nuancé, Jacques Paviot redonne vie à la grandeur d’un empire oublié, tout en rappelant la violence de sa domination. Une immersion captivante dans l’histoire d’un empire né des steppes et devenu l’une des plus impressionnantes puissances de tous les temps.

Les éditions du Cerf nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jacques Paviot, professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à l’Université Paris-Est Créteil, est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à cette période. Spécialiste reconnu des relations entre Européens et Mongols, il a consacré plusieurs études à ce sujet. Il réside à Paris.

Parution le 30 octobre 2025.

