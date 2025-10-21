Sandrine Collette remporte le Prix du Livre Nohée 2025

Créé en 2020 et doté de 5000 €, ce prix distingue chaque année un roman ou récit en langue française explorant les thèmes de la famille et de la transmission, en écho aux valeurs portées par Nohée. La lauréate de cette 6ᵉ édition a été dévoilée le 21 octobre 2025 par Brigitte Fossey, présidente du jury, entourée d’Éric Bouhier, Élodie Fondacci, Philippe Grimbert et Pascale Senk, lors d’une délibération filmée diffusée sur la chaîne YouTube de Nohée et suivie simultanément dans les 36 résidences du groupe.

(Francesca Mantovani, photographe et membre du jury, avait transmis son vote à la secrétaire générale Florence Batisse-Pichet.)

Le Prix du Livre Nohée célèbre des œuvres qui mettent en lumière la famille, la filiation et la mémoire. Les résidents des établissements Nohée, membres du Club de lecture, participent à la sélection des trois finalistes avant qu’un jury de personnalités ne désigne le lauréat.

Chaque année, trois résidents deviennent ambassadeurs du Prix, défendant chacun un des ouvrages finalistes. Autre particularité : la cérémonie se déroule simultanément dans toutes les résidences, suivie d’un cocktail convivial réunissant résidents, proches et familles.

Chantal Lacourte (77 ans), résidente à Nohée Limoges et ambassadrice du Prix, a défendu Madelaine avant l’aube : « C’est l’histoire de deux familles vivant dans un hameau isolé, confrontées à la faim et au froid. L’arrivée de la petite Madelaine bouleverse tout. (...) J’ai été bouleversée par ces vies si dures : j’aurais voulu les accueillir, leur offrir chaleur et réconfort. »

"Un roman bouleversant"

Lors de la délibération, les membres du jury ont salué la puissance du texte. Pour Brigitte Fossey, il s'agit d'« un roman bouleversant par sa force primitive, où la terre et le cœur humain se confondent dans une lutte poignante ». Éric Bouhier a apprécié cette « métaphore saisissante du monde actuel, portée par une critique lucide du pouvoir et de la domination ».

La lauréate, Sandrine Collette, s'est dit « très émue que Madelaine avant l’aube, roman dur et sauvage, vous ait touchés. Derrière la violence, il reste un peu d’amour, d’entraide, de solidarité — ce qui fait de nous des humains »

Résidant dans le Morvan, Sandrine Collette est notamment l’autrice de Et toujours les Forêts (Grand prix RTL-Lire, prix France Bleu–PAGE des libraires, prix de la Closerie des Lilas) et de On était des loups (prix Renaudot des Lycéens, prix Giono 2022).

C’est un endroit à l’abri du temps. Ce minuscule hameau, qu’on appelle Les Montées, est un pays à lui seul pour les jumelles Ambre et Aelis, et la vieille Rose. Ici, l’existence n’a jamais été douce. Les familles travaillent une terre avare qui appartient à d’autres, endurent en serrant les dents l’injustice. Mais c’est ainsi depuis toujours.

Jusqu’au jour où surgit Madelaine. Une fillette affamée et sauvage, sortie des forêts. Adoptée par Les Montées, Madelaine les ravit, passionnée, courageuse, si vivante. Pourtant, il reste dans ses yeux cette petite flamme pas tout à fait droite. Une petite flamme qui fera un jour brûler le monde. — Résumé de Madelaine avant l’aube

Les précédents lauréats du Prix Nohée sont François Garde pour Mon oncle d’Australie (Grasset) en 2024, Marie Charrel avec Les mangeurs de nuit (L’Observatoire) en 2023, Mathias Malzieu pour Le Guerrier de Porcelaine (Albin Michel) en 2022, Olivier Mak-Bouchard avec Le Dit du Mistral (Le Tripode) en 2021, et Anne Icart en 2020 avec Lettres de Washington Square (Robert Laffont).

Crédits image : © Olivier Culmann

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com