Écrire sur la route de Compostelle

Où pourrait-elle trouver les réponses qu’elle cherche ? Une chose est certaine : elle a besoin de changer d’air. Ainsi, sur un coup de tête, Mali part en Espagne pour entamer une marche de sept cents kilomètres sur le Camino Francés, l’itinéraire le plus emprunté du chemin de Compostelle.

Mais ce qu’elle imaginait être une simple balade se révèle être son plus grand défi. Ce pèlerinage pourrait bien donner un nouveau sens à sa vie.

Les éditions Michel Lafon nous en offrent les premières pages en avant-première :

Psychocriminologue de formation, Amélie Dubois s’empare de la plume pour la première fois en 2011 avec sa série Chick Lit. Depuis, l’autrice québécoise a publié une trentaine de livres, albums jeunesse et romans confondus, dont quelques best-sellers (650.000 exemplaires vendus).

Déjà paru en 2016, Suivre les flèches pour trouver son chemin fait découvrir pour la première fois au public français l’humour décapant et les personnages attachants de la romancière qui a conquis le cœur des Québécois.

Parution le 6 novembre 2025.

