Nasser Abu Srour, écrivain palestinien, libéré après 32 ans de prison

Né dans un camp de réfugiés près de Bethléem, et aujourd'hui âgé de 56 ans, Nasser Abu Srour figurait parmi les plus anciens détenus palestiniens. Il avait été arrêté en 1993 et condamné à la réclusion à perpétuité, pour complicité présumée dans l’assassinat d’un officier israélien des services de renseignement, lors de la première Intifada.

Longtemps présenté par les autorités israéliennes comme un militant affilié au Hamas, il est devenu, au fil des années, une figure symbolique de la résistance et de la dignité pour de nombreux Palestiniens. Dans les sources disponibles et accessibles, aucune adhésion formelle ni documentée au mouvement islamiste et nationaliste palestinien — considéré comme organisation terroriste par Israël et par l’Union européenne — n’a pu être établie à ce jour.

Depuis sa libération, l’écrivain se trouve au Caire, aux côtés de 154 autres prisonniers condamnés à perpétuité, parmi lesquels son cousin Mahmoud Abu Srour, arrêté au lendemain de lui, rapporte l'agence de presse Mena. C’est là, dans un hôtel sous haute surveillance, qu’il a pu retrouver sa famille, notamment son frère, sa sœur et sa demi-sœur — immortalisé par les caméras. Parmi ceux qui se sont réjouis de la « grande nouvelle », sa maison d'édition espagnole, Galaxia Gutenberg.

Une voix littéraire née entre quatre murs

De Nasser Abu Srour, le monde ne connaissait jusqu’ici qu’un unique portrait, une photo d’identité transmise par ses éditeurs. Derrière ce visage fixe se cachait une œuvre : Je suis ma liberté (titre original arabe : Histoire d’un mur), publié chez Gallimard en janvier 2025 dans une traduction de Stéphanie Dujols.

Ce texte, à la frontière du témoignage et de la création, dépasse la simple chronique carcérale. Par la personnification du mur de sa cellule, Nasser Abu Srour transforme la claustration en une expérience métaphysique de la liberté. Dans la seconde partie du récit, il évoque aussi son amour interdit avec son avocate, Nadia D. — rebaptisée « Nanna » dans le livre —, qui a jusqu'au bout plaidé sa cause.

L’œuvre, publiée d’abord au Liban par la maison Dar Al Adab, a mis plus de deux ans et trois mois à quitter la prison où elle fut écrite, avant de connaître un succès international. Elle a été traduite dans une demi-douzaine de pays, dont les États-Unis, où elle a été largement saluée comme un témoignage important de résistance et d’humanité.

On sait peu de choses sur la formation littéraire d’Abu Srour : incarcéré dans sa vingtaine, il a obtenu en détention une licence d’anglais et un master en sciences politiques, mais n’avait jamais publié auparavant. En août dernier, il a perdu sa mère sans avoir pu la revoir, les visites aux prisonniers palestiniens étant suspendues depuis le 7 octobre.

Un échange controversé en Israël

La libération de Nasser Abu Srour intervient dans un contexte toujours hautement sensible : au lendemain de la remise, via le Comité international de la Croix-Rouge, de deux nouvelles dépouilles d’otages par le Hamas — identifiées par Israël le 19 octobre 2025 comme celles de Ronen Engel et du Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri —, alors que le cessez-le-feu conclu début octobre reste mis à l’épreuve sur le terrain. Dans ce cadre, Israël répète qu’il ne fera « aucun compromis » tant que tous les corps des otages décédés n’auront pas été restitués, relaie l'AFP.

Parallèlement, l’accord en cours associe la remise des derniers otages vivants et des corps à une vaste libération de détenus palestiniens (près de 2000 au total selon plusieurs bilans, face aux 20 derniers otages vivants), dispositif qui suscite de fortes oppositions au sein de la coalition au pouvoir à Jérusalem et d’associations de victimes. Les services de sécurité israéliens examinent les listes au cas par cas et peuvent écarter des profils jugés trop dangereux.

Parmi les 250 « prisonniers de sécurité » initialement listés par Israël — catégorie comprenant des personnes condamnées pour des attaques meurtrières —, les services de sécurité ont examiné les dossiers au cas par cas. Des figures très médiatisées ont circulé dans les listes et les discussions.

Parmi eux, Marwan Al Barghouti (Fatah), figure politique palestinienne considérée comme possible successeur de Mahmoud Abbas ; Ahmed Saadat, secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine ; Ibrahim Hamed, ex-chef du Hamas en Cisjordanie ; Hassan Salameh et Abbas Al-Sayyed, impliqués dans des attentats-suicides au début des années 2000 ; ou encore Abdullah Al Barghouti, ingénieur du Hamas condamné à plusieurs peines de perpétuité.

D’autres noms cités incluent Riyad Al Amur (condamné pour neuf meurtres), ou Basem Khandakji, romancier palestinien lauréat du Prix international de la fiction arabe 2024 pour A Mask, the Colour of the Sky. Les autorités israéliennes ont conservé un droit de veto sur ces profils jugés trop dangereux.

Crédits photos : portrait de Nasser Abu Srour (DR) / couverture Gallimard.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com