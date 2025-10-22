Écrire ensemble : 12 ateliers pour libérer son imagination

Ce manuel est une invitation à suivre des ateliers d’écriture créative aux côtés d’une professionnelle. Isabelle Mercat-Maheu convie le lecteur à suivre douze propositions d’écriture afin de l’accompagner dans la dynamique de création.
Le 22/10/2025 à 07:00 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
22/10/2025 à 07:00
0
Commentaires
0
Partages
Les séquences, organisées de la plus accessible à la plus complexe, sont toutes adossées à un « texte appui » de grands noms de la littérature contemporaine.
Avec tout le tact qui la caractérise, l’autrice guide le lecteur comme elle le ferait en atelier ; elle veille à déconstruire les idées reçues qui freinent l’élan d’écriture (en s’appuyant sur des anecdotes d’écrivains de renom) pour mieux libérer l’imaginaire et stimuler l’inspiration.
Que l’on aime écrire ou que cela suscite une certaine appréhension, cet ouvrage aidera à éveiller, retrouver ou renforcer le plaisir de l’écriture !
Les éditions Ophrys nous en offrent les premières pages en avant-première :
Éducatrice spécialisée pendant quinze ans, Isabelle Mercat-Maheu est animatrice d’ateliers d’écriture depuis 1996. Elle a été formée par Élisabeth Bing, qui a créé les premiers ateliers d’écriture créative en France en 1968. À son tour, elle forme et supervise des formateurs d’ateliers. Parallèlement à ses activités, Isabelle organise régulièrement des rencontres littéraires dans les médiathèques du Val-d’Oise.
Paru le 16 octobre 2025.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 16/10/2025
112 pages
Ophrys Editions
15,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Un destin hors du commun. Un guerrier qui a bouleversé l’Asie. Un empereur impitoyable. Avec une plume vive et passionnée, Jacques Paviot retrace l’extraordinaire parcours de Gengis Khan, l’enfant banni devenu le « conquérant du monde ».
22/10/2025, 08:00
Les Grandes Tables de la Côte d’Azur – Recettes, produits et récits de Hyères à Menton (éditions Solar) est une invitation gourmande au cœur d’un territoire mythique, où l’art de vivre à la française s’exprime dans toute sa splendeur. Ce guide signé Fou de Cuisine met à l’honneur les chefs, les produits et les lieux emblématiques qui font la richesse gastronomique de la région.
21/10/2025, 08:45
Ce manuel invite les enfants à découvrir une autre façon d’aborder l’écrit en sortant du cadre scolaire. Rédigé par une animatrice professionnelle d’ateliers d’écriture créative, les 9/12 ans sont conviés à suivre les 12 propositions d’écriture d’Isabelle Mercat-Maheu.
21/10/2025, 07:00
Avec Promenades égyptologiques dans Paris, Angela Stienne invite à découvrir la capitale sous un angle inattendu : celui de l’égyptologie. À travers le destin de momies et d’histoires méconnues, l’égyptologue dévoile comment Paris conserve les traces d’une fascination ancienne et parfois maladroite pour l’Égypte antique.
18/10/2025, 09:30
Ils sont cinquante, les clubs qui ont façonné l’histoire du football mondial. Des temples mythiques d’Europe aux bastions d’Amérique du Sud. La collection Légendes leur consacre un volume hommage, richement illustré.
18/10/2025, 09:00
Avec L’Argot du cinéma français. Corniauds, Barbouzes, Ripoux & Cie, Philippe Lombard explore le langage haut en couleur du cinéma hexagonal. L’ouvrage réunit près de 150 mots et expressions qui témoignent de la richesse d’un vocabulaire façonnée par les films, leurs auteurs et leurs acteurs.
18/10/2025, 08:02
Ils ont transformé un simple jeu en spectacle planétaire. Des tireurs d’exception, des passeurs inspirés, des rebondeurs infatigables ou des showmen du dunk : les cent basketteurs rassemblés dans cet ouvrage ont bâti la légende de la NBA, depuis plus de soixante-quinze ans.
18/10/2025, 08:00
Chaque hiver, le Tournoi des Six Nations rallume la ferveur du rugby européen. Les sélections d’Angleterre, du pays de Galles, d’Écosse, d’Irlande, de France et d’Italie s’affrontent dans une compétition où l’intensité ne faiblit jamais. Tous visent le Graal : le Grand Chelem
17/10/2025, 09:00
Dans une maison où les portes doivent rester ouvertes et où aucun secret n’est toléré, une mère au pouvoir redoutable impose sa loi. Jusqu’à ce qu’une fuite nocturne entraîne sa fille dans un piège encore plus dangereux : Quand vient la sorcière de T. Kingfisher (traduit de l'anglais par Camille Filhol).
17/10/2025, 08:30
Qui incarne le plus grand nom de la moto ? Rossi, Agostini, Márquez… ou d’autres visages devenus légendaires à leur manière ? La collection Légendes consacre un volume aux pilotes qui ont marqué l’histoire des Grands Prix.
17/10/2025, 08:00
Un âge d’or, c’est avant tout un mystère. À un moment précis, les astres, les talents, les désirs s’alignent et c’est l’explosion créative. Dans l’univers horloger, les années 1950 marquent ainsi une apogée de l’inventivité et du style, et la montre passe d’instrument professionnel à compagne du quotidien.
17/10/2025, 07:00
Ils sont complètement givrés, et c’est comme ça qu’on les aime ! Solidement campés sur leur banquise, les pingouins de Xavier Gorce se lancent des piques, se disputent, s’aiment, se quittent et s’interrogent sur une époque où la frontière entre mâle et femelle semble se liquéfier au soleil.
16/10/2025, 09:00
Le 31 octobre 2025, paraîtra chez Verso le quatrième tome de la série Addicted, signé par les jumelles Krista et Becca Ritchie, figures du New Adult. Intitulé Kiss the Sky, il est traduit de l’anglais (États-Unis) par Charlotte Delloye et poursuit l’univers à succès imaginé par les deux autrices.
16/10/2025, 08:00
Jérôme Baudouin parcourt la France et le monde, « le vin à l’esprit », depuis plus de trente ans. Enfant, il a vendangé les très modestes vignes de son grand-père ; devenu journaliste, il a découvert les vins les plus divers, les vignerons les plus passionnés et les crus les plus inoubliables.
16/10/2025, 07:00
C’est un fait méconnu : une fois au pouvoir, le régime nazi a fait de la question alimentaire une priorité. À la fin de la Première Guerre mondiale, le traumatisme de la famine causé par le blocus anglais hante l’inconscient collectif allemand. Dès lors, l’idée d’avoir de quoi se nourrir a certainement motivé l’expansion territoriale, donc la guerre. Pour certains historiens, ce serait également une des raisons de l’éradication des Juifs d’Europe, considérés comme des « bouches inutiles »...
15/10/2025, 09:00
Icône de la séduction et du succès, Julio Iglesias a atteint une renommée mondiale et inégalée. Derrière le vernis du glamour, sa trajectoire est marquée par de nombreuses contradictions. Adulé par le grand public mais souvent snobé par les élites culturelles, Iglesias a été tour à tour célébré et critiqué : pour ses choix artistiques, ses prises de position politiques, ses stratégies financières et son image de latin lover.
15/10/2025, 08:00
Des montagnes des Appalaches jusqu’aux faubourgs de Charleville-Mézières, longue fut la route qui emmena une poignée d’immigrés, partis du sud profond des États-Unis avec leurs violons vers le sommet des charts internationaux.
15/10/2025, 07:00
La réédition de L’itinéraire psychiatrique d’Emma Santos (aux éditions Des femmes - Antoinette Fouque) est un cri de liberté contre un système oppressif, un manifeste pour la parole, la littérature et l’autonomie féminine. Plus qu’un témoignage, ce texte propose une réflexion poignante sur la condition des femmes, la maladie mentale et le pouvoir libérateur de l’écriture face à la souffrance et à l’enfermement.
14/10/2025, 09:00
Avec le premier tome, Lovelight Farms, de la série Lovelight de B.K. Borison (éditions Verso), traduit de l’anglais par Frédérique Le Boucher, le lecteur découvre Stella Bloom, propriétaire d’une ferme de Noël en difficulté. Sa parcelle est envahie par des arbres morts et une famille de ratons laveurs a pris possession de la grange du père Noël, tandis que des livraisons disparaissent mystérieusement.
14/10/2025, 08:30
Figure essentielle de la littérature québécoise, Monique Proulx nous invite, à travers ce recueil de nouvelles, à un voyage tendre et mélancolique au cœur de Montréal. Dans chaque récit, elle dévoile des existences singulières tissées dans l’ombre de la métropole et observe, avec une sensibilité sans pathos, les drames et la détresse humaine que croise une bourgeoisie souvent coupée du réel.
09/10/2025, 07:00
Et si vous portiez un autre regard sur les cartes ? Si vous les observiez de plus près ... C’est ce à quoi nous invite l’auteur avec ce magnifique ouvrage : il a patiemment collecté des petits morceaux de cartes qui, une fois agrandis, deviennent de véritables œuvres d’art.
08/10/2025, 07:00
« Pendant des années, j’ai couru derrière un type qui me ressemblait et que je tentais vainement de rejoindre. Parfois, arrivant à sa hauteur, il me regardait, m’adressait un petit sourire ironique comme on décoche une flèche, puis accélérant, me laissait sur place, spectateur de ma propre défaite. »
07/10/2025, 09:00
Depuis la nuit des temps, les gnomes vivent en harmonie avec les plantes, les animaux et toutes les créatures. Ils ont choisi deux humains, Wil Huygen et Rien Poortvliet, pour leur dévoiler ce savoir secret millénaire, afin qu’à leur tour ces derniers le partagent dans ce livre, pour la toute première fois.
07/10/2025, 07:00
Chergui raconte l’histoire d’une cité ocre et blanche, déposée au cœur du désert tel un bijou sur le sable. Le désert d’or attire, ensorcelle, engloutit. Les événements y grondent comme un vent maudit, emportant certains habitants dans un étrange sommeil, attisant chez d’autres le rêve, la passion, le désir ardent d’un corps, la soif de vengeance ou la violence d’un secret enfoui.
05/10/2025, 11:35
Une nouvelle série de bande dessinée met à l’honneur l’ingénieur militaire Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), figure majeure du règne de Louis XIV. Le premier tome transporte le lecteur à Saint-Malo en 1693, alors que la cité corsaire est menacée par les complots de l’Angleterre, appuyée par les savoirs des huguenots exilés après la révocation de l’édit de Nantes.
03/10/2025, 08:00
Entre anecdotes loufoques et savoir-faire passionnants, découvrez une sélection pointue de fromages méconnus, avec 111 fromages français à ne pas manquer. Une sélection qui prouve que les producteurs français ont encore de la suite dans les idées pour se distinguer face aux fromages industrialisés.
03/10/2025, 07:00
Le 15 octobre, les Éditions Velvet publieront Dobritz au pays des merveilles, un ouvrage hors normes qui brouille les frontières entre beau livre, manifeste et album graphique. Signé par l’un des dessinateurs de presse les plus singuliers de sa génération, ce recueil de cent planches en noir et blanc invite à un voyage aussi esthétique que politique.
01/10/2025, 09:00
Comme l’annonce son titre, Un précipité propose une évocation condensée de l’enfance, une sorte de vision accélérée faite d’instantanés. Ces scènes brèves, en apparence banales, prennent avec le temps une profondeur troublante.
01/10/2025, 07:00
Face aux reculs réactionnaires, à la censure culturelle et aux offensives de l’extrême droite, cet ouvrage éclaire un combat essentiel : défendre un humanisme vivant fondé sur la libre circulation des idées, la reconnaissance des différences et une création affranchie de tout dogme.
30/09/2025, 09:00
Qui se souvient encore de Marguerite Audoux ? Cette écrivaine connut un succès fulgurant auprès de ses contemporains, remportant en 1910 le prix Femina avec son roman Marie-Claire. L’ouvrage devint si célèbre qu’un grand magazine choisit plus tard de porter le même titre.
30/09/2025, 07:00
Premier témoignage littéraire sur l’existence des camps soviétiques, Une journée d’Ivan Denissovitch demeure une œuvre incontournable (trad. Jean Cathala et Lucia Cathala). Un témoignage majeur sur les camps staliniens, chef-d’œuvre de la littérature du XXe siècle, à (re)découvrir dans une édition collector en tirage limité.
29/09/2025, 08:00
Quatre amies unies par un serment de vengeance. Un nobliau arrogant qu’elles ne désignent que sous un seul titre : le Valet de pique. Un drame ancien qui hante encore les mémoires. Découvrez Pique épique et carré de dames, un Roman de Bruno Dinant dans la Collection Œuvres au noir chez F. Deville.
29/09/2025, 07:30
Le goût de l’écriture a accompagné Félix Vallotton tout au long de sa vie. De son vivant, on ne connaissait guère que ses critiques d’art ; pourtant, l’artiste a mené à terme trois romans, après s’être essayé au théâtre en composant plusieurs comédies. Le présent volume réunit pour la première fois l’intégralité de son œuvre littéraire, incluant un corpus dramatique jusqu’ici totalement inédit.
26/09/2025, 18:00
Autres articles de la rubrique Livres
Ce récit-enquête du Prix Nobel 2014 redonne vie à une adresse oubliée — mais mythique — de l'histoire de Paris et du quartier Montparnasse, le 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs. À partir d’archives, de photographies et de petites annonces exhumées par Christian Mazzalai, guitariste du groupe Phoenix, Patrick Modiano tisse le fil qui lie George Sand, Robert Louis Stevenson et Ezra Pound.
21/10/2025, 17:18
Presque aussi long que Le Fléau, moins disruptif, Ça (éditions Albin Michel, 1988, traduction de William Desmond) est l’autre grand livre de Stephen King et l’un de ses meilleurs. Englobant deux générations, et même plus, à la faveur de flashbacks toujours sanglants, il sonde le Mal en profondeur, les pulsions qui l’activent, liées au sexe et au pouvoir, notamment.
21/10/2025, 08:39
La peau, que recèle-t-elle vraiment ? Des cellules, des tissus, du sang aussi. Mais, au-delà de l’aspect purement physique, scientifique, qu’est-ce qu’une peau ? Comme un journal dans lequel on écrit au quotidien, notre chair est un parchemin qui raconte notre vie. Le temps qui passe, les blessures et les cicatrices, les moments de réussite comme de doute. On la porte, notre peau. On la vit. Elle nous raconte, dans notre entièreté et à notre insu…
20/10/2025, 16:14
Après Le sang des innocents (Sonatine), Shawn Cosby déçoit avec ce récit violent jusqu'à l’écœurement auquel il manque une trame un peu plus solide et un message un peu moins simpliste que « notre monde, régi par le fric et la violence, court à sa perte ».
20/10/2025, 11:12
On connaît Félix Vallotton peintre et graveur, moins l’écrivain qui s’est aventuré dans les formes narratives et théâtrales. L’édition récente de ses Romans et Théâtre, dirigée par Daniel Maggetti, permet de saisir cette facette souvent éclipsée. On y découvre un créateur attentif aux tensions sociales et aux failles des rapports humains, qui transpose sur le papier la même acuité que dans ses bois gravés.
20/10/2025, 09:53
Avec Briser les os (trad. Marie Koullen), Cassandra Khaw nous plonge dans une horreur intime, poisseuse et profondément humaine. Derrière le masque du surnaturel se cache une méditation brutale sur la violence et la monstruosité tapie dans le coeur de chacun. Ce court récit, aussi beau qu'inconfortable, explore ce que signifie briser les os, non seulement ceux du corps, mais aussi ceux de la vérité, du pouvoir et de l'innocence.
20/10/2025, 08:00
Ce dimanche 19 octobre 2025, peu après l’ouverture, le Musée du Louvre à Paris a été le théâtre d’un audacieux vol qui rappelle que même les lieux les mieux gardés ne sont pas à l’abri. D’après la ministre de la Culture, Rachida Dati, « un vol a eu lieu ce matin à l’ouverture du musée ».
19/10/2025, 18:51
Pour beaucoup, réfléchir au cas Luigi Mangione revient à se poser la question : son geste est-il condamnable ? Mais la réception de son geste par le grand public nous pousse vers une interrogation moins morale : pourquoi tant de personnes l’ont adoré au lieu de le condamner ? Pourquoi ont-elles plus d’empathie envers lui qu’envers sa victime ?
17/10/2025, 17:32
Semaine 41 (6 au 12 octobre 2025), Freida McFadden nous attrape à nouveau par le col de la chemise avec son nouveau roman Le Boyfriend, cette fois traduit par Karine Xaragai, qui entre directement en 2e place avec 57.963 ventes. Et le seul livre en mesure de la battre, c'est aussi elle qui l'a écrit : La Femme de ménage voit tout (J'ai lu, trad. Karine Forestier), dernier tome de la série paru en poche, qui se vend à 94.622 exemplaires. L'église est à nouveau au centre du village.
17/10/2025, 13:01
Voici le récit des femmes slovènes qui acceptèrent de partir au début du siècle dernier pour Alexandrie ou Le Caire. Quelques années d'un difficile exil pour gagner quelques sous et permettre de sauver la ferme, les champs, la famille qui croule sous les dettes.
14/10/2025, 07:00
Loin des thrillers trépidants, William Boyd sait nous créer de bons personnages, nous tisser de bonnes histoires et, surtout, il sait nous les raconter avec ironie et brio. Il nous ouvre les portes d'un monde feutré, élégant, plein d'esprit. So british.
13/10/2025, 17:00
Henri Calet (de son vrai nom Raymond Barthelmess) n'est pas un inconnu pour Les Ensablés qui l'ont abondamment célébré, notamment au travers de son roman majeur Monsieur Paul (publié en 1950). C'est que l'homme qui se devine au travers d'une œuvre largement autobiographique, est éminemment énigmatique et attachant, se caractérisant, selon les termes de son biographe Michel P. Schmitt par « un fin humour allié à la peine de vie la plus noire » . Dans l'un des articles que Les Ensablés lui ont consacrés, il est dit que « La vie de Calet fut riche en aventures dans sa première moitié, beaucoup moins dans la seconde ».
12/10/2025, 09:00
Semaine 40 (du 29 septembre au 5 octobre 2025) : et si le règne de La Femme de ménage prenait fin ? Si les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier) étaient progressivement éjectés hors du top 10 des ventes ? Laissant votre serviteur enfin libre de parler d'autres ouvrages. Ce jour finira bien par arriver, mais nous n'y sommes pas encore. Quoique...
10/10/2025, 11:51
Elles ne se connaissent pas, mais partagent un même âge et un même droit d’étudier le monde à travers la loi. L’une s’appelle Tala Albanna, vingt ans, Palestinienne de Gaza. L’autre, Michelle Amzalak, vingt-quatre ans, Israélienne de Sdérot. Entre elles, quelques kilomètres, un mur infranchissable et la guerre.
09/10/2025, 09:44
J’ai rencontré Foerster lors d’une crise de foi, voilà quelques dizaines d’années : embrasser une carrière universitaire, entre science-fiction et grec ancien, ou trouver une autre voie. Chez un bouquiniste, la révélation m’est venue : une théophanie. En noir et blanc. Quelque chose entre les lignes brisées et les visages grotesques jaillit.
07/10/2025, 15:49
Trois livres ! Ce ne sont pas moins de trois ouvrages qui sont publiés à l’occasion de l’exposition qui se tiendra du 8 octobre 2025 au 26 janvier 2026 au musée de l’Orangerie et qui sera consacrée à Berthe Weill, galeriste de l’avant-garde parisienne. Deux sont publiés par Flammarion — un catalogue d’exposition et une biographie — et un par les éditions Bartillat, qui republient les mémoires – souvent jubilatoires – de « la petite mère Weill », pan !.. dans l’œil.
07/10/2025, 11:58
Chaque histoire d’amour croit créer quelque chose d’unique alors qu’inexorablement on crée du neuf avec du vieux. Le rêve des jeunes qui tombent amoureux est de ne surtout pas reproduire le schéma des parents, penser qu’en effet, leur histoire doit se différencier de la routine du couple, bousculer ce qui apparaît comme ennuyeux et vivre pleinement ses sentiments.
06/10/2025, 12:42
Texas. Dans la banlieue de Oak Creek, où la vie est douce… mais pas pour tout le monde. Dans cette communauté clôturée, presque entièrement blanche et donc privilégiée par définition, les Maxwell détonnent. Model home, traduit par Francis Guévremont, vous donne une autre image du foyer, doux foyer...
06/10/2025, 09:34
Lire un roman écrit par un ou une poète : pourquoi c’est souvent ennuyant ? Pourquoi, souvent, on a l’impression de se battre contre le livre. Se débattre au milieu des mots. Qu’ils nous enserrent et nous empêchent de circuler librement de page en page. Qu’ils nous mettent mal à l’aise. Et pourquoi ici, avec Les Forces de Laura Vazquez, n’est-ce pas le cas ?
03/10/2025, 18:33
Avec Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres, Hubert Sagnières ne signe pas seulement un beau livre : il propose une enquête minutieuse et érudite sur un siècle d’explorations arctiques, entre 1818 et 1876, à une époque où la quête du passage du Nord-Ouest enflammait les imaginaires et mobilisait des moyens considérables.
03/10/2025, 18:14
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Commenter cet article