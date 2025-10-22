Écrire ensemble : 12 ateliers pour libérer son imagination

Les séquences, organisées de la plus accessible à la plus complexe, sont toutes adossées à un « texte appui » de grands noms de la littérature contemporaine.

Avec tout le tact qui la caractérise, l’autrice guide le lecteur comme elle le ferait en atelier ; elle veille à déconstruire les idées reçues qui freinent l’élan d’écriture (en s’appuyant sur des anecdotes d’écrivains de renom) pour mieux libérer l’imaginaire et stimuler l’inspiration.

Que l’on aime écrire ou que cela suscite une certaine appréhension, cet ouvrage aidera à éveiller, retrouver ou renforcer le plaisir de l’écriture !

Les éditions Ophrys nous en offrent les premières pages en avant-première :

Éducatrice spécialisée pendant quinze ans, Isabelle Mercat-Maheu est animatrice d’ateliers d’écriture depuis 1996. Elle a été formée par Élisabeth Bing, qui a créé les premiers ateliers d’écriture créative en France en 1968. À son tour, elle forme et supervise des formateurs d’ateliers. Parallèlement à ses activités, Isabelle organise régulièrement des rencontres littéraires dans les médiathèques du Val-d’Oise.

Paru le 16 octobre 2025.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com