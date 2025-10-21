Un guide gourmand pour explorer les tables mythiques de la Côte d’Azur

Berceau d’Auguste Escoffier, figure majeure de la haute cuisine française, la Côte d’Azur est un symbole de raffinement et de culture, où se mêlent cinéma, art et gastronomie. De Hyères à Menton, en passant par Saint-Tropez, Cannes, Nice et Monaco, ce livre entraîne le lecteur à la découverte des trésors culinaires azuréens : les produits phares tels que l’olive de Nice ou le citron de Menton, les chefs d’exception comme Mauro Colagreco ou Arnaud Donckele, ainsi que les établissements mythiques tels que le Martinez de Cannes ou le Negresco de Nice.

Entre adresses d’exception, recettes ensoleillées et produits incontournables, l’ouvrage rend hommage à une cuisine guidée par la mer, le soleil et le terroir.

Les éditions Solar nous en offrent les premières pages en avant-première :

Fondé par Julie Mathieu et Muriel Tallandier, le magazine Fou de Cuisine, petit frère de Fou de Pâtisserie, s’est imposé comme une référence pour les passionnés de gastronomie salée et les professionnels du métier. À travers ses publications, événements et collaborations avec les plus grands noms de la scène culinaire, la marque continue d’inspirer une communauté fidèle d’amateurs et de gourmets.

Par Clotilde Martin

