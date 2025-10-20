Le Prix des Saisons a choisi son tout premier lauréat

Mont Perdu rêve d’une vie différente de celle de son village pyrénéen, encore prisonnier de traditions anciennes. Adolescente corpulente, lesbienne et victime de harcèlement, elle trouve refuge dans la montagne — seule véritable confidente capable de l’entendre et de la comprendre. Peu à peu, au contact de cette nature bienveillante et sauvage, Mont Perdu se transforme en ourse.

Grégory Le Floch revisite une légende de femme sauvage pour en faire le récit d’une fugue initiatique et métamorphique, celle d’une jeune héroïne queer engagée dans les grands combats écologiques et humanistes de notre époque.

Né en 1986 en Normandie, Grégory Le Floch s’est fait remarquer dès son premier livre publié aux éditions de l’Ogre. Il a depuis signé un essai, Éloge de la plage (Rivages), et deux romans chez Christian Bourgois, Gloria, Gloria — lauréat du prix Sade — et De parcourir le monde et d’y rôder, couronné par le prix Wepler et le prix Décembre.

Ce prix distinguera chaque année un roman ou un récit offrant une exploration poétique et sensible des cycles naturels, de leurs couleurs et de leurs émotions — une invitation à goûter une certaine idée de la grâce.

Pour cette édition, six ouvrages avaient été retenus :

Kolkhoze d’Emmanuel Carrère (P.O.L)

Un amour infini de Ghislaine Dunant (Albin Michel)

La maison vide de Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit)

Toutes les vies de Rebeka Warrior (Stock)

Quitter la vallée de Renaud de Chaumaray (Gallimard)

Peau d’ourse de Grégory Le Floch (Seuil)

Le jury de cette édition est présidé par Christophe Ono-dit-Biot et rassemble plusieurs figures marquantes du monde littéraire : Josyane Savigneau, marraine du prix, Jean-Baptiste Andrea (prix Goncourt), Jean-Christophe Rufin (Académie française), David Foenkinos, Amanda Sthers, Bernard Lehut, Alina Gurdiel, Julie Esclapez (libraire) et Myriam Kournaf Lambert (Hôtel du Couvent).

