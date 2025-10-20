Ors : une Marche pour la Paix sur les pas du poète Wilfred Owen

La marche suivra le sentier commémoratif de Wilfred Owen, un parcours symbolique retraçant les derniers jours du poète britannique, figure majeure de la poésie de guerre. Ses textes, qui dénoncent avec force l’absurdité du conflit, inspirent encore de nombreux écrivains et lecteurs. Chaque année, le cimetière militaire d’Ors, où repose Owen, attire des visiteurs venus saluer sa mémoire.

Dès 9h00, les participants se retrouveront à la Maison Forestière d’Ors, où une exposition consacrée à Wilfred Owen fera l’objet d’une visite commentée. Le départ de la marche est prévu à 9h30 pour une durée d’environ deux heures et demie. Le parcours sera rythmé par des lectures de poèmes, des hommages et des morceaux de cornemuse, créant un dialogue entre mémoire et expression artistique.

Un événement intergénérationnel

L’ADAN souhaite faire de cette journée un moment de partage et de transmission, au-delà des appartenances politiques ou religieuses. Des élèves des écoles du Cambrésis ont été associés à la démarche à travers un appel à textes sur le thème Guerre et Paix. Leurs poèmes, aux côtés de ceux d’auteurs confirmés, seront lus lors de la scène ouverte prévue à la fin de la marche.

À 12h30, les participants se retrouveront à la salle de réunion de l’ancien presbytère d’Ors pour une scène ouverte et un pique-nique tiré du sac. Ce moment convivial permettra à chacun de lire ses textes et de partager sa vision de la paix. « Ce 11 novembre, nous voulons rappeler, par la poésie et la littérature, que la paix se construit aussi par les mots », souligne l’association dans son communiqué.

Avec cette Marche des poètes et des citoyens, l’ADAN entend marquer son engagement en faveur du dialogue et de la mémoire. L’association invite « tous les citoyens, poètes, écrivains, artistes et défenseurs de la paix » à se joindre à l’événement. En revisitant le parcours de Wilfred Owen, elle propose une réflexion collective sur l’héritage du passé et la responsabilité de chacun dans la construction d’un avenir pacifique.

Le parcours est disponible ci-dessous :

Crédits photo : Shivansh Sharma - Pexels

