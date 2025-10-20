Prix des lecteurs de livres en grands caractères : les 18 ouvrages de la première sélection

Ce prix valorise la qualité éditoriale des livres en grands caractères et donne la parole à tous ceux qui les lisent. Retrouvez les présentations de chacun des ouvrages sur le site. Le début du premier scrutin commencera le 20 novembre prochain.

Gabrielle d’Estrées, presque reine d’Henri Carré – Grands caractères Luciole 18 – rueLaplace éditions

Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre – Grands caractères Luciole 18 – À vue d’œil

La Chatte de Colette – Grands caractères Luciole 18 – Éditions de La Loupe

Brûlent les falaises d’Emmanuelle Faguer – Grands caractères Luciole 16 – À vue d’œil

Retour à Belle-Île de Jean Failler – Grands caractères Luciole 16 – Palémon Vision

Paul Cézanne d’Élie Faure – Grands caractères Luciole 20 – rueLaplace éditions

L’Inconnu du port de Martine Gasnier – Grands caractères Luciole 18 – Anépigraphe Éditions, coédition avec Zinédi Editions

Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain – Grands caractères Luciole 16 – Éditions de La Loupe

Le Livre des passages d’Alex Landragin – Grands caractères Luciole 16 – Voir de Près

Sagesse d’un pauvre d’Éloi Leclerc – Grands caractères Luciole 18 – Parole et Prière-Artège Presse

Marie Bisson. Une épicière normande dans la tourmente de Bernard Martin – Grands caractères Luciole 18 – Anépigraphe Éditions

Voici demain de Valentin Musso – Grands caractères Luciole 20 – À vue d’œil

Traverser les montagnes, et venir naître ici de Marie Pavlenko – Grands caractères Luciole 16 – Voir de Près

Histoire d’une âme de Thérèse de Lisieux – Grands caractères Luciole 16 – Parole et Prière - Artège Presse

L’enchanteur et illustrissime gâteau café-café d’Irina Sasson de Joëlle Tiano-Moussafir – Grands caractères Luciole 18 – Anépigraphe Éditions, coédition avec Zinédi Editions

Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon – Grands caractères Luciole 16 – Voir de Près

Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapì – Grands caractères Luciole 18 – Éditions de La Loupe

Les Heures étoilées de l’humanité de Stefan Zweig – Grands caractères Luciole 18 – rueLaplace éditions

