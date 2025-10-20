Prix des lecteurs de livres en grands caractères : les 18 ouvrages de la première sélection

Pour le Prix des lecteurs de livres en grands caractères, l’Association des Amis des Grands Caractères confie aux éditeurs la sélection des ouvrages en lice. Chaque maison présente jusqu’à trois titres répondant aux critères de lisibilité définis pour les personnes malvoyantes. Aucun jury : seuls les lecteurs votent, en deux tours, pour désigner les finalistes puis le lauréat.
Ce prix valorise la qualité éditoriale des livres en grands caractères et donne la parole à tous ceux qui les lisent. Retrouvez les présentations de chacun des ouvrages sur le site. Le début du premier scrutin commencera le 20 novembre prochain.
Gabrielle d’Estrées, presque reine d’Henri Carré – Grands caractères Luciole 18 – rueLaplace éditions
Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre – Grands caractères Luciole 18 – À vue d’œil
La Chatte de Colette – Grands caractères Luciole 18 – Éditions de La Loupe
Brûlent les falaises d’Emmanuelle Faguer – Grands caractères Luciole 16 – À vue d’œil
Retour à Belle-Île de Jean Failler – Grands caractères Luciole 16 – Palémon Vision
Paul Cézanne d’Élie Faure – Grands caractères Luciole 20 – rueLaplace éditions
L’Inconnu du port de Martine Gasnier – Grands caractères Luciole 18 – Anépigraphe Éditions, coédition avec Zinédi Editions
Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain – Grands caractères Luciole 16 – Éditions de La Loupe
Le Livre des passages d’Alex Landragin – Grands caractères Luciole 16 – Voir de Près
Sagesse d’un pauvre d’Éloi Leclerc – Grands caractères Luciole 18 – Parole et Prière-Artège Presse
Marie Bisson. Une épicière normande dans la tourmente de Bernard Martin – Grands caractères Luciole 18 – Anépigraphe Éditions
Voici demain de Valentin Musso – Grands caractères Luciole 20 – À vue d’œil
Traverser les montagnes, et venir naître ici de Marie Pavlenko – Grands caractères Luciole 16 – Voir de Près
Histoire d’une âme de Thérèse de Lisieux – Grands caractères Luciole 16 – Parole et Prière - Artège Presse
L’enchanteur et illustrissime gâteau café-café d’Irina Sasson de Joëlle Tiano-Moussafir – Grands caractères Luciole 18 – Anépigraphe Éditions, coédition avec Zinédi Editions
Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon – Grands caractères Luciole 16 – Voir de Près
Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapì – Grands caractères Luciole 18 – Éditions de La Loupe
Les Heures étoilées de l’humanité de Stefan Zweig – Grands caractères Luciole 18 – rueLaplace éditions
