Claire Rannou nommée directrice de la Drac PACA

La ministre de la Culture a nommé, le 9 octobre dernier, Claire Rannou à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle succède à Edward de Lumley, qui a pour sa part rejoint la Drac de l'Île-de-France, en tant que directeur.
Jusqu'à présent directrice régionale adjointe déléguée des affaires culturelles de la région Grand Est, en charge des industries culturelles et de la démocratie culturelle, Claire Rannou a été désignée directrice régionale des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son entrée en fonctions effective est prévue pour le 1er novembre prochain.
Claire Rannou, professeure agrégée hors classe, en lettres modernes, est titulaire d'un master en théâtre et littérature comparée. Elle a été, entre 2018 et 2021, conseillère éducation artistique et culturelle à la Drac Grand Est, après avoir été directrice de la programmation artistique et culturelle du Département de la Moselle (2016-2018).
Auparavant, elle fut déléguée nationale de l'Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale — Anrat (2009-2013), puis coordinatrice artistique du festival Cabanes — Moselle (2013-2015).
Service déconcentré relevant du ministère de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département. La DRAC est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent.
Ce qui comprend notamment des interventions pour le développement du livre et de la lecture, l'éducation artistique et culturelle et la transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, le développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France.
La Drac PACA est dotée de 144 emplois, affectés sur plusieurs sites, le principal se trouvant à Aix-en-Provence.
Photographie : la place de l'Hôtel de Ville, à Aix-en-Provence, ville qui abrite le siège de la Drac PACA (illustration, Rolf Kranz, CC BY SA 4.0)
