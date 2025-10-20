Écrire, c’est travailler la matière.

L’artisan forge, souffle, soude, polit. L’auteur sculpte, cisèle, patine son texte.

Qui n’est pas un produit de consommation : ni un dos sur une étagère, ni une couverture délaissée sur la table des nouveautés d’une librairie, ni l’oublié d’une rentrée littéraire ou le pilonné d’une fin de saison, à moins qu’il n’ait été le mort-né du comité de lecture.

Éditer, c’est donner le temps au texte de trouver sa place

Le livre peut exister en tant que tel. Plus qu’un tapuscrit pour le tiroir, un tout abouti et couché sur la page imprimée dont il ne peut plus se libérer. « Alors, le travail s’achève et l’œuvre se détache de son auteur » (Ossip Mandelstam), tandis que les lecteurs, nombreux ou pas, en prennent possession.

PLAN B Éditions – moins de livres, mieux de livres – a été créée en 2019 par un Collectif de professionnels du monde de l'écrit.

PLAN B Éditions publie quatre ou cinq titres par an : littérature, littérature des Balkans, Tracts poétiques, carnets de voyage bilingues. Et bientôt, en partenariat avec les éditions Histoires sans Parole, une collection au format poche, « Le fil ».

Nous défendons nos livres bec et ongles dans la durée hors « actualité littéraire », avec des libraires indépendants, à un prix le plus abordable possible, le même partout.

Notre Tract poétique Gaza, un corps, paru en mars 2025, vient d’atteindre les 2000 exemplaires vendus, grâce à 40 rencontres en librairies, rencontres organisées par notre équipe de sur-diffusion. Son autrice, Malika Berak, sera en signature au salon l’Autre Livre le dimanche 23 novembre de 14h30 à 16h.

La relation privilégiée avec les libraires indépendants qui gardent une place sur leurs tables aux éditeurs vraiment indépendants, malgré la pression insoutenable des mastodontes de l’édition, et la participation à des salons comme l’Autre Livre sont une des clés de voute du modèle de mise en place de nos titres, avec notre distributeur-diffuseur Villa Amalia.

PLAN B éditions est membre de l’agence Occitanie Culture, de l’association des Éditeurs indépendants d’Occitanie (ERO), de la Fédération des éditions indépendantes (FEDEI), de la SOFIA et sociétaire d’OPlibris.

