Découvrir le plaisir d’écrire, pas à pas

Avec tout le tact qui la caractérise, elle les guide comme elle le ferait en atelier, en s’efforçant de les libérer de leurs craintes ou de leurs idées reçues sur l’écriture.

Les séquences, organisées de la plus accessible à la plus complexe, sont toutes adossées à un « texte appui » de grands noms de la littérature contemporaine.

Le manuel peut être utilisé par les adultes (parents, enseignants, etc.) accompagnant l’enfant, mais aussi par les enfants seuls, qui pourront également écouter les versions audios des propositions lues par l’auteure.

Gageons qu’ils arrivent au même constat que cette dernière :

« Écrire, ce n’est pas si difficile que ça. (...) Et ça, c’est une découverte qui rend heureux. »

Les éditions Ophrys nous en offrent les premières pages en avant-première :

Éducatrice spécialisée pendant 15 ans, Isabelle Mercat-Maheu est animatrice d’ateliers d’écriture depuis 1996. Elle a été formée par Élisabeth Bing, qui a créé les premiers ateliers d’écriture créative en France en 1968.

À son tour, elle forme et supervise aujourd’hui des formateurs d’ateliers. Parallèlement à ses activités, elle organise régulièrement des rencontres littéraires dans les médiathèques du Val-d’Oise.

Paru le 16 octobre 2025.

