Francfort 2025 : la Foire du livre bat un nouveau record

Avec 238.000 visiteurs – dont 118.000 professionnels et 120.000 particuliers, venus de 131 pays – la fréquentation a dépassé celle de l’an dernier. Les 4350 exposants présents et les 7 800 journalistes accrédités ont fait de cette édition une véritable vitrine internationale du secteur, riche de plus de 3500 événements.

Pour Juergen Boos, directeur de la Foire, « Frankfurt combine un marché mondial du livre et un festival de littérature ».

Un espace d’échanges et de réflexion

Le programme culturel et politique Frankfurt Calling a offert une tribune aux voix internationales sur les grands défis de l’époque : désinformation numérique, responsabilité politique et avenir de la presse. La journaliste philippine Maria Ressa, prix Nobel de la paix, et l’ancien secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg ont notamment débattu du rôle crucial des médias indépendants face à l’intelligence artificielle et aux manipulations en ligne.

Livres, écrans et intelligence artificielle : des passerelles créatives

Les passerelles entre littérature et autres formes narratives se sont affirmées. Le Book-to-Screen Day a rassemblé plus de 500 professionnels du cinéma, du jeu vidéo et de l’édition, tandis que le succès de la Frankfurt Audio Area a confirmé la vitalité du marché mondial du livre audio, marqué par la présence de Spotify et d’Audible.

L’intelligence artificielle a également nourri de nombreux débats, mêlant perspectives technologiques et questions éthiques : nouveaux modèles de droits, rémunération équitable et maîtrise des algorithmes étaient au cœur des discussions.

Les Philippines, invité d’honneur, entre traditions et engagement

Pays invité d’honneur, les Philippines ont offert un programme vibrant mêlant littérature contemporaine, traditions orales et engagement politique. L’initiative « Jeepney Journey », qui a transformé le centre de Francfort en festival de rue, a rassemblé plus de 10 000 visiteurs, dans une ambiance festive célébrant la diversité culturelle. Le dimanche, la cérémonie officielle a marqué le passage du flambeau à la République tchèque, invitée d’honneur 2026.

Une fête du livre pour toutes les générations

Ouverte au grand public dès le vendredi, la Foire a confirmé son rôle de grand festival populaire : dédicaces, rencontres et files d’attente enthousiastes ont illustré la passion intacte des lecteurs. Selon Karin Schmidt-Friderichs, présidente de la Fédération des éditeurs et libraires allemands, « l’enthousiasme des jeunes générations pour la lecture et la réflexion sur les enjeux de notre temps témoignent de la force de la culture du livre ».

La Frankfurter Buchmesse 2026 se tiendra du 7 au 11 octobre, avec la République tchèque comme invitée d’honneur sous le thème « République tchèque : un pays cotier ».

Crédits photo © Frankfurter Buchmesse

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com