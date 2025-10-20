Les Prix Terre de France couronnent Jean-Paul Kauffmann et Camille Bordenet

Fondé en 1984 par les écrivains Yves Viollier et Régine Albert, le prix Terre de France récompense chaque année une œuvre qui célèbre un terroir français.

Le jury rassemble Régine Albert, Michel Bernard, Marie-France Berthaud, Catherine Blanloeil, Laure Buisson, Michel Chamard, Clara Dupont-Monod, Franz-Olivier Giesbert, Jean-Joseph Julaud, Étienne de Montety, Bruno Retailleau et Yves Viollier.

Créé en 2017, le prix Terre de France – Ouest-France est remis par un jury composé de huit lecteurs du quotidien Ouest-France, à partir de la même sélection. L’an passé, les deux distinctions avaient été attribuées à Françoise Chandernagor pour L’Or des rivières (Gallimard).

Dans L’Accident, Jean-Paul Kauffmann ravive le souvenir d’un drame survenu en 1949 dans son village natal de Corps-Nuds, en Ille-et-Vilaine : dix-huit jeunes footballeurs y ont perdu la vie dans un accident de camion, alors qu’ils revenaient d’un match.

Ce souvenir, profondément ancré en lui, a accompagné l’écrivain durant sa captivité au Liban entre 1985 et 1988. Privé de liberté, de parole et de repères, il s’est réfugié dans la mémoire de son enfance : les odeurs du fournil paternel, l’église énigmatique, la présence sévère du prêtre, ou encore les chemins de terre du village.

À travers ce récit, Jean-Paul Kauffmann tisse un lien entre deux blessures intimes — la tragédie de 1949 et sa propre détention —, révélant comment la mémoire de Corps-Nuds a constitué pour lui un asile intérieur, un lieu préservé que nul ne pouvait lui ôter.

Un premier roman pour le prix des lecteurs

Après des études à Grenoble, Camille Bordenet a rejoint la rédaction du Monde à Paris grâce au concours « Monde Académie », destiné à ouvrir les grandes rédactions nationales à de nouvelles générations de journalistes.

Elle y aborde d’abord une large variété de sujets, notamment l’état d’urgence instauré après les attentats de 2015, avant de lancer la création d’une rubrique consacrée aux ruralités. Son ambition : rendre compte des mutations profondes que connaissent ces territoires aux trajectoires diverses, tout en contribuant à une représentation plus juste et plus nuancée du monde rural contemporain.

Paru en 2025, Sous leurs pas, les années est son premier roman.

Constance doit rentrer dans son bourg natal en Isère ; sa grand-mère s'en est allée. Présentatrice télé à Paris, elle appréhende de retourner d'où elle vient – et de croiser Jess. Cette presque soeur de l'adolescence. Celle qu'elle a quittée, aussi, sans se retourner, à dix-huit ans. Jess, elle, n'est jamais partie du Valfroid. Elle aime ses lieux-dits brouillardeux, ses paysages rudes et puissants, parcourus à bord de son car scolaire. Les deux jeunes femmes pourront-elles se retrouver et encore se comprendre ? Ou se sont-elles engagées sur des pentes trop contraires ? — Résumé de l'éditeur

