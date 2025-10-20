Félix Vallotton, écrivain oublié : quand le peintre se fait satiriste mordant

Dès ses débuts, Vallotton explore la satire. Ses pièces de vaudeville reprennent les codes du genre : quiproquos savamment orchestrés, adultères dévoilés au détour d’une réplique, bourgeoisie étriquée ridiculisée sans relâche. Mais derrière le comique de situation se cache une critique plus sombre.

En 1903, Un homme très fort tourne en variation grinçante autour de l’infidélité, et rappelle combien l’auteur aime confronter ses personnages à la mécanique implacable du désir et de la trahison. L’ironie traverse les dialogues, révélant les hypocrisies d’une société persuadée de son confort moral.

Ce qui frappe dans ces textes, c’est l’élargissement progressif du regard. Dans Soliman, tondeur (1907), Vallotton déplace l’action hors des salons bourgeois pour l’installer sur les quais de la Seine. L’espace scénique change, la langue aussi : l’argot de Félicité, femme du peuple, se mêle aux envolées d’un aristocrate déchu, Soliman, reconverti dans le toilettage des chiens.

Cette rencontre improbable illustre l’intérêt croissant de l’auteur pour les marges sociales, à une époque où le théâtre commence à accueillir les figures du vagabond et du déclassé. La pièce traduit ainsi un désir d’élargir le champ des voix représentées, même si Vallotton reste attaché à la structure du vaudeville.

Les Romans prolongent ce mouvement. L’écrivain y développe une prose attentive aux intimités, aux dérèglements infimes qui fissurent les vies respectables. Les intrigues ne cherchent pas tant la grande fresque que l’éclairage précis d’un milieu, d’une relation ou d’une passion malheureuse. Les thèmes récurrents — l’adultère, la vanité sociale, l’angoisse bourgeoise — trouvent un écho direct avec son œuvre picturale, où chaque scène d’intérieur semble guetter le moment où l’harmonie se brise.

Le style, quant à lui, se distingue par une netteté sans fioritures. Vallotton privilégie des phrases courtes, tendues, qui rappellent l’économie de traits de ses gravures. L’effet est immédiat : tout se joue dans l’ellipse, dans le silence qui pèse entre deux répliques, dans la description acérée d’un geste. Cette écriture, sobre en apparence, déploie pourtant une grande force suggestive. Elle ne cherche pas la séduction ornementale, mais frappe par sa précision clinique.

Ce volume met aussi en lumière l’inscription de Vallotton dans son époque. On retrouve les échos d’Octave Mirbeau, de Courteline ou d’Hervieu, dont il partage le goût pour la satire des mœurs et le dévoilement des hypocrisies sociales. Mais au lieu de se fondre dans l’air du temps, Vallotton impose sa signature : une ironie froide, un humour noir qui refuse l’indulgence.

Ses personnages sont prisonniers de leur rôle social, oscillant entre ridicule et désillusion, comme si la comédie ne pouvait être qu’une façade fragile pour masquer la vacuité des existences.

En rassemblant romans et théâtre, cette édition révèle un auteur complet, soucieux de sonder son époque avec les armes de la littérature. Vallotton ne se contente pas d’illustrer son temps : il le dissèque, en observe les fractures, et en restitue les contradictions avec une lucidité tranchante.

Par Nicolas Gary

