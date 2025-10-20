Remise de 5 % : Amazon unit les libraires, la Fnac et Cultura

En communiquant sur une remise de 5 % appliquée sur les prix des ouvrages commandés sur sa plateforme et récupérés par les clients dans certains points de retrait, Amazon s'attire les foudres des libraires, mais aussi des grandes surfaces culturelles et du réseau des Maisons de la Presse.

Dans un communiqué commun, ces acteurs de la vente de livres « expriment leur vive inquiétude » et dénoncent « une manœuvre commerciale qui contrevient à la loi sur le prix unique du livre et fausse la concurrence entre détaillants du livre ».

« Alors que la loi autorise la gratuité des frais de livraison et la remise de 5 % uniquement pour les commandes passées en ligne et retirées “dans un commerce de vente au détail de livres”, Amazon contourne purement et simplement le cadre légal en assimilant ses casiers à de tels commerces », écrivent le Syndicat de la librairie française, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (qui compte Cultura et Maison de la Presse au sein de ses membres) et la Fnac.

En effet, depuis 2014, Amazon ne pouvait plus appliquer la remise légale de 5 % sur le prix des ouvrages, tarif fixé par l'éditeur et obligatoire pour les vendeurs, en vertu de la loi sur le prix unique du livre. Cette année-là, le législateur avait décidé de limiter cette promotion aux commerces de vente au détail de livres, en interdisant son application sur les ouvrages commandés en ligne, « [l]orsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres ».

Un avantage concurrentiel

Les acteurs de la vente du livre réunis derrière ce discours craignent la perte d'un argument commercial face à Amazon, même si de nombreux libraires indépendants, dans une situation financière délicate et dégageant peu de marge sur les ventes de livres, n'appliquent plus cette remise de 5 %.

Néanmoins, l'audacieuse manœuvre d'Amazon vient perturber une situation qui, pendant une décennie, octroyait aux commerces de vente au détail de livres, qui doivent notamment s'acquitter de loyers importants, un avantage concurrentiel sur le géant de la vente en ligne. Parfois, les ouvrages pouvaient ainsi être vendus moins chers en librairie ou en grandes surfaces spécialisées que sur Amazon, allant à l'encontre du narratif que la multinationale déroule sur toutes les autres catégories de produits.

L'alliance de la librairie indépendante avec la Fnac, ennemie d'hier au moment des débats sur la loi sur le prix unique du livre, il y a plus de 40 ans, incarne les craintes des détaillants face à la vente en ligne et à son irruption dans le commerce physique, à l'aide du « cliqué retiré » ou « click and collect » popularisé pendant la pandémie de Covid-19.

Les casiers, ce panier de crabes

Notons à ce sujet que le communiqué du SLF, du SDLC et de la Fnac vise uniquement les casiers automatisés de la firme, qui ne représentent pourtant qu'une partie des plus de 3000 points de retrait éligibles à la remise de 5 % — et à la livraison gratuite, autre pomme de discorde entre les acteurs de la vente au détail de livres et Amazon.

Les comptoirs de retrait situés dans les hypermarchés et supermarchés vendant des livres, ou même au sein de Maisons de la Presse, ne sont pas évoqués. Le médiateur du livre, interrogé à leur sujet par la ministre de la Culture, avait indiqué en février dernier que la pratique semblait « pouvoir être conforme à la loi pour autant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres ».

Ainsi, l'exception au tarif plancher des frais de port du livre, réservée aux commerces de vente au détail de livres, pouvait-elle s'appliquer aux points de retrait d'Amazon situés dans des supermarchés, hypermarchés ou Maisons de la Presse, si ceux-ci vendent des livres. À l'inverse, rappelons que le médiateur du livre a considéré que la livraison gratuite ne pouvait s'appliquer aux casiers automatisés, y compris ceux situés dans des commerces qui vendent des livres. Amazon n'a toutefois pas tenu compte de cet avis.

Constatant cette porte ouverte par le médiateur du livre — qui s'exprimait alors uniquement sur les conditions pour proposer la livraison gratuite en cliqué retiré —, Amazon s'y est engouffré pour la remise de 5 %, en l'appliquant aux points de retrait situés dans des commerces vendant des livres, casiers automatisés (lockers) compris.

Pour le SLF, le SDLC et la Fnac, le comportement d'Amazon « s’apparente à une politique de “dumping” visant à capter des parts de marché en faussant la concurrence à son profit ». Ils précisent avoir « saisi le médiateur, il y a plusieurs jours déjà, pour une conciliation préalable à un recours contentieux, comme la loi leur en fait obligation » et invitent les pouvoirs publics « à se saisir de ce dossier et à veiller à ce que les principes fondateurs de cette loi, pilier de la politique publique du livre, soient pleinement respectés face à cette offensive inacceptable d'Amazon ».

Photographie : Un casier automatisé (locker) Amazon, allée de France, à Paris (illustration, Chabe01, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com