La Disparition de Josef Mengele, d'après le roman d'Olivier Guez

Quelques mois après Limonov, adapté du roman éponyme d'Emmanuel Carrère, Kirill Sebrennikov s'intéresse au texte d'un autre auteur français, La Disparition de Josef Mengele, paru en 2017 aux éditions Grasset.

Tourné en Uruguay et en Lettonie, le film se déroule pourtant en Amérique du Sud, où le médecin nazi du camp d’Auschwitz se réfugie après la Seconde Guerre mondiale pour vivre dans la clandestinité.

Kirill Sebrennikov a expliqué qu'il s'était aussi appuyé sur le roman Les Bienveillantes de Jonathan Littell (Folio) afin de présenter Josef Mengele d'un point de vue intérieur et « humain », comme le roman de Littell le faisait en plaçant les lecteurs du côté des bourreaux.

