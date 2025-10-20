Culture : 14 membres au sein du cabinet de la ministre Rachida Dati

Un arrêté du 16 octobre dernier fait état de la composition du cabinet de la ministre de la Culture, qui compte au total 14 personnalités. Soit la taille maximale fixée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, dans un décret publié le 15 octobre dernier. Ce texte réduit la limite précédente, qui autorisait jusqu'à 15 membres dans les cabinets ministériels.

L'équipe autour de Rachida Dati ne change pas : aucune arrivée, aucun départ par rapport à la situation avant la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon.

À LIRE - Rachida Dati jugée pour “corruption passive” en septembre 2026

Le cabinet est le suivant :

Magali Valente, directrice de cabinet ;

Romain Pagès, directeur adjoint de cabinet chargé de l'audiovisuel et de la presse ;

Delphine Christophe, directrice adjointe de cabinet chargée du patrimoine, de l'architecture et des territoires ;

Emmanuelle Dauvergne, conseillère spéciale ;

David Foltz, chef de cabinet ;

Emma Buttin, conseillère spectacle vivant, arts visuels, design, mode, métiers d'art ;

Lucie Carette, conseillère cinéma, jeu vidéo, industries culturelles, numérique et intelligence artificielle ;

Cyrielle Convers, conseillère parlementaire ;

Fleur d'Harcourt, conseillère livre, lecture, langue française et langues de France ;

À LIRE - Budget 2026 : pour la culture, des moyens et des emplois en baisse

Benjamin Morel, conseiller social, budget, fiscalité, investissements, mécénat ;

Henri de Rohan-Csermak, conseiller éducation artistique, enseignement supérieur et démocratie culturelle ;

Yanis Tabyaoui-Thibert, conseiller presse et communication ;

Hubert Tardy-Joubert, conseiller diplomatique ;

David Tomasella, conseiller chargé des discours et de la transformation

L'arrêté du 13 octobre est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com