David Diop, Cécile Guilbert et Christophe Beaux sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Lundi 20 octobre

Théâtre, avec Vincent Bouquet et Marie Sorbier

Bovary Madame, d'après le roman Gustave Flaubert, dans une mise en scène de Christophe Honoré, en tournée en France

Nous les héros de Jean-Luc Lagarce dans une mise en scène de Clément Hervieu-Léger du 16 octobre au 1er novembre au Théâtre des Bouffes du Nord, puis en tournée

Mardi 21 octobre

Littérature, avec Marie Sorbier et Thomas Stélandre

Pathemata ou l'histoire de ma bouche de Maggie Nelson (Sous-sol)

Notes à John de Joan Didion (Grasset)

Vendredi 24 octobre

Bande Dessinée, avec Lucie Servin et Antoine Guillot

Lessivée d'Alison Bechdel (Denoël Graphic)

Monsieur Chouette de David B (L'Association)

La tête sur mes épaules de Bénédicte Muller (Atrabile)

13h La Rencontre

Mercredi 22 octobre

Avec David Diop, écrivain, pour son roman Où s'adosse le ciel (Julliard)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 20 octobre

Littérature et hindouisme : le palimpseste intime de Cécile Guilbert

Avec Cécile Guilbert pour Feux Sacrés (Grasset)

Mardi 21 octobre

Premiers romans : silences en rase campagne

Avec Daniel Bourrion pour Le pays dont tu as marché la terre (Héloïse d'Ormesson) et Camille Leyvraz pour Rouille (La Veilleuse)

Mercredi 22 octobre

Se déprendre pour mieux s’éprendre : les métamorphoses du consentement amoureux

Avec Clotilde Leguil pour La Déprise (Seuil)

Jeudi 23 octobre

Guillaume Dustan, poète maudit ?

Avec Christophe Beaux, auteur de Un tombeau pour Dustan (Robert Laffont) et Thomas Clerc, qui édite et préface les œuvres complètes de Guillaumes Dustan aux éditions P.O.L

Vendredi 24 octobre

Dans la bibliothèque de Jean-Pierre Luminet

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

L’homme inquiet de Henning Mankell (Rediffusion)

Réalisation Jean-Matthieu Zahnd / Traduction Anna Gibson / Adaptation Claire Le Luher

Au seuil de la retraite, alors que sa mémoire commence à le trahir, Kurt Wallander, qui vit désormais à la campagne avec son chien, entame une plongée introspective qui l'entraîne à revisiter son passé quand le beau-père de sa fille Linda, un ancien officier de marine, disparaît. Il ne peut laisser sa famille dans le désarroi et commence à mener une enquête parallèle à celle de la police de Stockholm et des services secrets qui l'entraîne dans les eaux troubles de la guerre froide autour d'une affaire de sous-marins russes entrés illégalement dans les eaux territoriales suédoises. C'est alors au tour de la belle-mère de Linda de disparaître. Serait-ce une histoire d'espionnage? Au profit de la Russie? Des Etats-Unis? C'est ce que va découvrir Wallander dans cette ultime enquête.

Avec notamment Vincent Schmitt (Kurt Wallander ), Fanny Touron (Linda Wallander), Bertrand Suarez Pazos (Hans Von Enke), Peggy Martineau (médecin du travail), Laurent Clery (Commissaire Lennart Mattson)

Lundi 20 octobre : 6/10 Intimidations

Hakan savait des choses qui pouvaient en gêner certains. Ma maison avait été fouillée, et je commençais à croire qu’on m’observait, moi aussi… ça ne pouvait signifier qu’une chose : ce qu’avait découvert Hakan était toujours d’actualité.

Mardi 21 octobre : 7/10 Disparitions volontaires ?

J'étais sûr désormais que Hakan savait des choses qui pouvaient gêner certaines personnes haut-placées. Hakan et Louise avaient-ils alors planifié leur disparition ? J’étais en train d’y songer sérieusement lorsqu’un violent malaise m’envoya à l’hôpital…

Mercredi 22 octobre : 8/10 Deuxième cadavre

Ytterberg m’avait annoncé qu’ils avaient découvert le cadavre de Louise dans une forêt. Ça ressemblait à un suicide, mais il y avait des choses bizarres. A commencer par la présence dans son sac à main d’une poche secrète avec des microfilms en cyrillique.

Jeudi 23 octobre : 9/10 Couple d'espions ?

Les microfilms trouvés sur le cadavre de Louise ont été authentifiés, il s’agit bien d'informations militaires top-secrètes. Il faut reconsidérer toute l’histoire. On peut se demander si Hakan et Louise ne travaillaient pas ensemble, ce ne serait pas la première fois qu’on verrait un couple d’espions…

Vendredi 24 octobre : 10/10 Louise

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

De Béatrice Dalle

Lundi 20 octobre : J'ai tué pour les yeux d'un bel indifférent, extrait du Condamné à mort de Jean Genet Lu par Elodie Huber

Mardi 21 octobre : LA FOLIE DES GRANDEURS (T’as capté ?) d’Abd Al Malik

Lu par Abd al Malik

Mercredi 22 octobre : Je suis une force du passé, poème de Pier Paolo Pasolini, lu par Orson Welles dans le film La Ricotta

Lu par Hélène Lausseur

Jeudi 23 octobre : Héroïque, dans Vers Luisants de Brigitte Fontaine

Lu par Abd al Malik

Vendredi 24 octobre : Extrait de Quatre heures à Chatila, Jean Genet

Lu par Abd al Malik

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Sido de Colette

Choix d’extraits et réalisation Laure Egoroff / Avec la collaboration de Juliette Coroller / Lue par Odja Llorca

Dans ce récit autobiographique, publié en 1929, et actuellement au programme de l’épreuve anticipée de français au baccalauréat général et technologique, Colette convoque son enfance dans son village de Bourgogne, et peint un tableau nuancé et délicat sa famille, en particulier de celle qui y occupe une place prépondérante, sa mère Sidonie Landoy, surnommée « Sido », une femme à l’écoute de la nature, une mère aimante et fantasque. Elle y campe aussi le Capitaine, surnom donné à son père, un ancien officier pudique et vertueux. Il y a aussi les Sauvages, ses deux frères et sa sœur, esprits indisciplinés, dont elle se remémore les rivalités et les exploits. Ce faisant, elle brosse également la maison familiale, le jardin, une nature rayonnante et poétique. La singularité des souvenirs qu’elle choisit de dévoiler par fragments désordonnés fait de Sido une œuvre par essence audacieuse.

Lundi 20 octobre : 1/5 La couleur des étés

Étés réverbérés par le gravier jaune et chaud, étés traversant le jonc tressé de mes grands chapeaux, étés presque sans nuits… Car j’aimais tant l’aube, déjà, que ma mère me l’accordait en récompense.

Mardi 21 octobre : 2/5 Une enfance heureuse

"Sido" et mon enfance, l’une et l’autre, l’une par l’autre furent heureuses au centre de l’imaginaire étoile à huit branches, dont chacune portait le nom d’un des points cardinaux et collatéraux.

Mercredi 22 octobre : 3/5 Le Capitaine

Le capitaine Colette n’embrassait pas les enfants : sa fille prétend que le baiser les fane. S’il m’embrassait peu, du moins il me jetait en l’air, jusqu’au plafond que je repoussais des deux mains et des genoux, et je criais de joie.

Jeudi 23 octobre : 4/5 « Sido » et le Capitaine

Ce trouble, cette fuite vaine des prunelles poursuivies par un regard d’homme bleu gris comme le plomb fraîchement coupé, c’est tout ce qui me fut révélé de la passion qui lia, pour leur vie entière, "Sido" et le Capitaine.

Vendredi 24 octobre : 5/5 Les Sauvages

Leur farouche humeur n’était pas toujours innocente. L’âge qu’on dit ingrat, qui étire douloureusement les corps enfantins, exige des holocaustes. Il fallait à mes frères une victime.

L'atelier de création fiction

Le samedi de 21h à 22h

Océan de Cécile Wajsbrot

Réalisation Laurence Courtois / Musique originale Jérôme Hoffmann

Je vois quelqu’un sur le pont. Autour de nous, la mer et le vent. Nos ombres se projettent sur les planches, semblent proches. Une lueur encore éclaire le ciel, un dernier souvenir du jour. Bientôt nous allons plonger dans la nuit. Vous savez où vous allez, a dit le capitaine ou celui qui semblait être le capitaine. J’aurais dit, vous savez où nous allons. » Une femme et deux hommes se sont embarqués sur un paquebot mais semblent tout ignorer du voyage qui les attend. Il y a bien un équipage à bord, mais où sont les autres passagers ? La traversée prend un tour de plus en plus étrange, et bientôt les trois personnages abordent une île. Comment y vivre ? Qu'est-il attendu d'eux ? Une voix - celle du capitaine - les prévient : « C’est l’humanité qui risque de mourir si tout continue comme avant.”

Avec : Julien Campani (Quelqu’un), Nathalie Villeneuve (Quelqu’une), Benjamin Wangermée (Quelqu’un d’autre), Thomas Landbo, Jade Rencurel-Herbulot (le capitaine), Andréa Schieffer et Audrey Stupovski (Le chœur)

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

L’envol des corbeaux de Vincent Bellée

Réalisation Baptiste Guiton / Responsable éditoriale Oriane Delacroix

La disparition d’un jeune homme vient troubler la quiétude d’un village isolé. Ce lieu, loin d’être un simple décor, devient le théâtre d’observations minutieuses : À travers le regard insaisissable de Cx, narrateur mystérieux et intrusif, les vies des habitants se dévoilent. Lorsque la presse s’empare de l’affaire, les murmures se transforment en aveux, et les failles d’une communauté soudée par la tradition éclatent au grand jour. Cette pièce explore la mécanique du silence collectif, les fractures sociales qui s’y nichent, et la fragilité du récit commun dès qu’il cesse d’être interrogé. L’auditeur mène l’enquête avec le narrateur dans ce polar rural qui explore les thèmes de la culpabilité, de la paranoïa, et de la perte.

Avec notamment Félix Kysyl (Cx), Nils Garrivier (Zak), Victoire Du Bois (Sara), Maëlle Garcia Kenoui (Jo), Claire Dumas (Isa), Maurin Ollès (CLP)

