SSAA : des comptes approuvés les yeux fermés

Trois des quatre membres de cette commission (issus du CIPAC, du CAAP, et de la CGT-Spectacle) avaient explicitement signalé des anomalies et un manque de fiabilité dans la présentation financière. La seule voix favorable à l’approbation provenait de Mme Angela Alves.

Cette dernière est dans une position ambivalente : cette dernière est salariée de la SACEM. Pourtant, selon la jurisprudence du Conseil d’État, les OGC ont interdiction de siéger dans des organismes de sécurité sociale. Le ministère de la Culture l'a donc fait siéger de nouveau en tant que "personnalité qualifiée" pour esquiver la décision du Conseil d'État.

À LIRE - Sécurité sociale : l'urgence à agir pour les artistes-auteurs

Malgré les réserves de la commission, le président du conseil d'administration de la SSAA, Matthieu Baudeau, également président de l'UPP, a soumis les comptes au vote et les a fait approuver à la majorité, sans suspension et sans contre-expertise.

Des réserves ignorées, des chiffres entérinés

Ce vote, en apparence banal, revêt aujourd’hui un caractère explosif. Car depuis, le rapport public 2025 de la Cour des comptes a confirmé de graves dysfonctionnements budgétaires et comptables :

• absence de justification de certaines dépenses,

• provisions opaques,

• charges disproportionnées, notamment un loyer de 642 924 € par an pour un siège largement sous-occupé,

• indemnités exceptionnelles de direction fautive, soit 300 000 € d’indemnités de départ.

Autrement dit, les administrateurs qui ont voté « pour » en décembre 2024 ont cautionné des comptes dont les irrégularités étaient déjà signalées en interne et allaient être confirmées quelques mois plus tard par la juridiction financière suprême.

Une gouvernance défaillante, documentée

Le procès-verbal du 23 décembre 2024 montre un climat de désinvolture institutionnelle. Les débats sur la situation financière y sont expédiés, les alertes des syndicats d'artistes (notamment du CAAP) minimisées, et aucune mesure corrective n’est décidée.

À LIRE - Confidentialité ou transparence ? Crise au Conseil d’administration de la SSAA

Plus grave : la présidence n'a pas besoin d’une approbation du conseil pour engager des actions en justice contre des auteurs ayant obtenu réparation du préjudice subi à cause des manquements de l’AGESSA, utilisant ainsi l’argent public pour contester des condamnations déjà reconnues par les tribunaux.

“Tout le monde savait”

Pour les membres de la commission de contrôle ayant voté contre, cette approbation relève d’un déni de gouvernance. Les anomalies étaient connues. Mais rien n’y a fait. Les comptes ont été approuvés. Et le président du CA s’est vu confirmé dans ses fonctions par une majorité silencieuse.

Un symbole du “système SSAA”

Ce vote illustre, au fond, le problème structurel de la SSAA : un organisme associatif de droit privé, financé par la Sécurité sociale, mais sans contrôle démocratique réel. Ses administrateurs ne sont pas élus par les assurés, mais désignés par les tutelles ou par des organismes dont certains sont en conflit d’intérêts direct avec les missions de la sécurité sociale.

Une question de responsabilité politique

À la lumière du rapport 2025 de la Cour des comptes, il apparaît clairement que les ministères de tutelle (Culture et Santé-Travail-Solidarités) ont laissé s’installer un système d’autocontrôle institutionnel : les mêmes acteurs votent, contrôlent, se félicitent… et valident leurs propres manquements.

La question n’est donc plus technique, mais politique : combien de temps encore le Parlement acceptera-t-il qu’un organisme de sécurité sociale fonctionne sans élection, sans contrôle, et contre l’intérêt de ses assurés ?

Crédits photo : Louis de Funès dans L'Avare, réalisée par Jean Girault et Louis de Funès (1980).

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com