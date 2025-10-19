Braquage au Louvre : comment les voleurs ont emporté des trésors impériaux en 4 minutes

Ce dimanche 19 octobre 2025, peu après l’ouverture, le Musée du Louvre à Paris a été le théâtre d’un audacieux vol qui rappelle que même les lieux les mieux gardés ne sont pas à l’abri. D’après la ministre de la Culture, Rachida Dati, « un vol a eu lieu ce matin à l’ouverture du musée ».
Les auteurs, estimés à trois ou quatre individus selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, sont entrés via la façade tournée vers la Seine, dans une zone en chantier, ont utilisé une nacelle ou un élévateur depuis l’extérieur, ont forcé une fenêtre au moyen d’un disque-meule (ou d’une tronçonneuse légère) et sont sortis en quelques minutes.
Le lieu visé : la Galerie d’Apollon, où se trouvent les joyaux de la couronne française. Selon les premiers bilans, neuf pièces — diadèmes, broches, colliers ayant appartenu à Napoléon et à l’impératrice Eugénie — ont été dérobées. Une couronne estimée à un nombre considérable de diamants et d’émeraudes a été retrouvée brisée à proximité du musée.
Pas de blessé à déplorer. Le Louvre a fermé ses portes pour « raisons exceptionnelles ». Ce coup, qualifié de « majeur », soulève d’importantes questions sur la sécurité des institutions culturelles et la préservation du patrimoine.
Pour autant, dans l’imaginaire romanesque, l’idée d’un vol au Louvre ne relève pas du seul domaine du signalement ou de l’événement brut : elle a déjà été mise en scène, revisitée, détournée. Différents romans ont en effet exploité ce cadre mythique — le musée le plus visité au monde, symbole de l’art et de l’histoire — pour y installer intrigue, suspense et coup de maître. Voici quelques-uns de ces récits avec lesquels on peut désormais « lire » ce drame en train de se dérouler.
Belphégor d’Arthur Bernède
Dans ce feuilleton-roman de 1927, l’auteur place le décor dans les sous-sols et les salles du Louvre, où un mystérieux « fantôme » rôde pour dérober un trésor caché dans une statue du musée. L’atmosphère est lugubre, l’intrigue haletante. On y lit : « Le spectre glissait parmi les colonnes, emportant avec lui le lourd secret du Louvre… » Le musée se transforme en terrain de jeu pour le crime littéraire — un prélude à notre drame du jour.
Stealing Mona Lisa de Carson Morton
Ce roman réinvente le vol historique de la Joconde en 1911, mais modernise l’affaire pour en faire un caper contemporain. Le Louvre devient le champ d’opération d’escrocs et faussaires, et la découverte initiale d’un vol déclenche une série de rebondissements. On y trouve cette phrase : « À 9 h 30, l’alarme ne retentit pas encore que le chef de l’expédition avait déjà franchi les vitrines du Louvre. » Le lien avec la réalité reste fort — et autorise à réfléchir au contexte actuel.
The Vanishing of the Mona Lisa, de Martín Caparrós
Ici, l’auteur s’empare directement du braquage de la Mona Lisa comme toile de fond. Le musée parisien, avec ses galeries et ses couloirs mythiques, devient théâtre d’un complot international mêlant art, pouvoir et argent. L’écriture se penche sur cette question : « Que devient un chef-d’œuvre quand il est volé dans son sanctuaire ? » Une question qui trouve écho dans l’événement du 19 octobre 2025.
L'héritage Monna Lisa. Les enquêtes de Luke Perrone de Jonathan Santlofer
Thriller doublement chronologique : l’un des volets remonte à 1911, l’autre se situe à notre époque — et joue des réminiscences du vol. Le Louvre y est un personnage à part entière, avec ses couloirs historiques, ses gardiens, ses systèmes de sécurité — défaillants ou non. Une phrase illustrative : « Les murs du Louvre n’avaient jamais vu une audace comme celle-ci — jusqu’à aujourd’hui. » (trad. Laurent Barucq)
Et pour aller un peu plus loin dans ces histoires de vols dans des institutions, deux autres textes à découvrir.
La bibliothèque du géographe, de Jon Fasman
Même si le « vol » n’a pas lieu strictement dans le Louvre, l’intrigue d’archives et de manuscrits pillés évoque le patrimoine écrit et visuel des grandes institutions. Fascinant relais littéraire pour penser vol, collection, mémoire. On y lit : « Chaque livre disparu était une page arrachée à l’Histoire. » (trad. Philippe Aronson)
The Library Thief de Kuchenga Shenjé
Dans ce roman gothique victorien, une grande bibliothèque privée est fracturée — l’équivalent littéraire d’un musée du livre. Le lieu se ferme, l’enquête démarre : « C’était comme si un mausolée avait été violé. » Une belle métaphore pour appréhender le choc d’un vol institutionnel comme celui du Louvre.
L’affaire du 19 octobre 2025 — avec ses joyaux impériaux, sa sortie spectaculaire, sa rapidité et son audace — se lit donc aussi comme un clin d’œil (sinistre) à ces récits où l’art et la culture vacillent. Ces romans rappellent que le vol au musée ne touche pas seulement l’objet dérobé, mais la mémoire collective, l’identité d’un lieu, sa réputation.
