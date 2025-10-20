Afdas en panne de budget : “On est abandonnés”, alertent les artistes-auteurs

« Entre la crise covid, la conjoncture très maussade, l’IA qui bouscule tout, on est nombreux à avoir besoin de se former pour se diversifier et rebondir » déclare une illustratrice de littérature jeunesse, membre de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.

Créateurs et organismes de formation fragilisés

Cette suspension brutale bloque toutes les nouvelles prises en charge jusqu’à la fin de l’année. Les auteurs et autrices qui avaient programmé des formations se retrouvent sans solution, et les centres de formation voient leurs activités s’interrompre du jour au lendemain.

Pour le syndicat SNAP CGT, il s’agit d’une première depuis la création du fonds en 2012 : jamais le budget n’avait été épuisé avant la fin de l’exercice. « Cette situation a été aggravée par le retard pris par les tutelles, ministère du Travail et ministère de la Culture, entre la fin de mandat du Conseil de gestion sortant et la désignation du nouveau », précise le syndicat SNAP-CGT dans un communiqué.

Des contributions en baisse et un modèle à repenser

Dans ces circonstances, quel rôle revient pour les organismes de gestion collective ? On apprend en effet que des catégories de diffuseurs échappent à la contribution au fonds. Certains OGC, comme l’ADAGP ou la SACD, ont retiré leurs contributions, tandis que la SACEM les a drastiquement réduites. Ce sont plus de 600.000 euros qui échappent ainsi à l’organisme de formation.

La SAIF de son côté a maintenu son financement, et précise : « S’il faut gérer l’urgence de la crise, il faut aussi repenser le financement de notre formation. La SAIF a toujours maintenu le taux de financement initialement conclu avec l’AFDAS, à savoir 5 % du quart des redevances perçues au titre de la copie privée pour l’année précédente. »

Et d'ajouter : « Chaque année, et ce, depuis 2013, La SAIF alloue ainsi une partie de son budget d’action culturelle à l’AFDAS pour soutenir la formation de l’ensemble des artistes, sans distinction entre les professions. »

Cette crise révèle les failles d’un modèle de financement qui dépend de contributions volontaires et fragmentées.

Pour le SNAP-CGT, la contribution des OGC devrait être obligatoire. « Il y a un vrai problème de fond avec les OGC, témoigne une autrice siégeant à l’AFDAS. Comme il n’y a pas de mécanisme légal strict qui impose à toutes les OGC de financer spécifiquement la formation des artistes auteurs à hauteur donnée, le financement peut varier d’un OGC à l’autre, d’une année à l’autre. »

Elle poursuit : « Je vais parler franchement : on dirait que des salariés, directeurs et juristes, choisissent ce qu’ils font de ce qu’ils appellent “leur argent”. Je ne sais pas si les conseils d’administration, composés d’auteurs, mais aussi d’ayants droit d’auteurs morts, ont conscience des enjeux. Souvent, quand on les croise, ils ne sont même pas au courant des sujets vitaux pour nous, et sont étonnés des décisions prises. »

La SAIF appelle désormais à une concertation urgente avec les ministères de tutelle et à l’implication des plateformes numériques qui profitent de la création artistique sans y contribuer. Une autre source de financement pourrait aussi venir des géants de la tech.

Rappelons qu’en 2020, le rapport Racine avait tenté d’imposer aux OGC un financement réglementaire et pérenne des syndicats d’artistes auteurs, pour renforcer l’organisation de ces derniers et la défense de leurs intérêts. Une proposition qui avait fait bondir la SACD, ayant engagé un lobbying féroce contre les mesures proposées.

La Guilde des scénaristes, financée par la SACD en l’absence de financements dédiés au syndicalisme pour les auteurs, s’était vue soumise à des pressions sur ses subventions afin de rester dans la droite ligne politique de l’organisme de gestion collective.

Une inégalité persistante d’accès à la formation

Le fonds Afdas était déjà sous-doté : seul 1 % des artistes auteurs en bénéficiaient chaque année, contre 17 % des intermittents du spectacle. Cette disparité met en lumière l’urgence de repens­er l’accès à la formation professionnelle pour des professionnels déjà très fragilisés.

« C’est encore un énorme coup dur, témoigne un dessinateur de BD. J’avais prévu une formation à un nouveau logiciel pour mon prochain album. En ce moment, on a vraiment besoin de monter en compétences pour faire face à la casse de nos métiers. Tout ça est franchement dégueulasse. Le ministère de la Culture nous abandonne, encore une fois. Est-on surpris ? Je ne sais pas. »

Crédits photo : Pixabay

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com