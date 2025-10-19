Dévoilé à Francfort, un livre inédit du Pape Léon XIV suscite un vif intérêt

Intitulé Liberi sotto la grazia. Scritti e meditazioni 2001‑2013 (à paraître au printemps 2026), ce recueil rassemble réflexions, méditations, homélies et interventions de Prevost/Le XIV.

L’annonce lors de la Foire de Francfort n’est pas anodine : elle témoigne de la dimension internationale que ce texte vise. Le salon, plateforme majeure de l’édition mondiale, offre ici un écrin stratégique à la LEV et à l’Ordre augustinien pour exposer ce qui pourrait devenir un jalon de l’édition religieuse.

Le mix entre patrimoine religieux, actualité papale et marché du livre crée une singularité éditoriale — presque un « événement de rentrée » pour le secteur catholique.

Comme le souligne le père Joseph Lawrence Farrell, actuel priorat général : « Cet ouvrage, qui rassemble nombre des communications de l’alors Priore général Robert Francis Prevost, O.S.A., offre un panorama de certains des thèmes importants développés au cours de ses années comme Priore général de l’Ordre de Saint Augustin. »

De son côté, Lorenzo Fazzini, directeur éditorial de la LEV, ajoute : « Ce texte permettra aux lecteurs de découvrir les écrits de la période où le Pape était religieux augustinien et supérieur de son Ordre. C’est un volume très attendu dans le monde entier. »

Mais pourquoi cette attention ? D’abord parce que ce texte comble un manque : jusqu’à présent, peu d’écrits personnels de Léon XIV avant son pontificat avaient été rendus publics.

Ensuite, il permet d’approfondir la trajectoire spirituelle et intellectuelle d’un pape issu de la tradition augustinienne — une singularité dans l’histoire récente de la papauté.

Le livre jette ainsi une lumière sur l’engagement pastoral de Prevost à l’échelle mondiale (plus de 40 pays visités lors de son mandat selon certaines sources) et sur sa réflexion théologique et spirituelle en tant que supérieur religieux.

Liberi sotto la grazia serait comme une clé précieuse pour comprendre non seulement l’homme qui est aujourd’hui à la tête de l’Église, mais aussi la matrice spirituelle de son action. Il nous invite, en quelque sorte, à remonter aux sources — non pas d’un pontificat, mais de « ce qui l’a précédé ».

Au-delà des lecteurs de spiritualité ou d’histoire de l’Église, cet ouvrage intéressera aussi les chercheurs en études ecclésiastiques, les historiens de la papauté et les curieux de théologie contemporaine. Il s’inscrit dans un moment où la papauté suscite des débats sur sa dimension intellectuelle autant que pastorale.

La publication en italien — en attendant les traductions possibles — marque une première étape, avant une diffusion potentiellement internationale.

