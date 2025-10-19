Qui est Wonder Man, le nouveau pari de Marvel en série ?

Simon Williams est connu dans les comics comme un ancien industriel puis un super-héros plein d’énergie ionique. On lui prête ainsi « une force supérieure à cent tonnes, une durabilité, des réflexes et une endurance considérables », selon les fiches Marvel.

Mais l’adaptation choisit de jouer la carte de la méta-fiction: Williams est ici un acteur (joué par Yahya Abdul‑Mateen II) qui tente de décrocher le rôle-titre d’un film Wonder Man, et se retrouve confronté à ses pouvoirs.

Le ton est donné : le glamour d’Hollywood, la célébrité, la mise en scène, mais aussi — et peut-être surtout — l’usure du rôle, la fatigue de l’image. L’envers du décor dévoile la fragilité.

Au-delà du portrait individuel, Wonder Man pourrait servir de pivot narratif pour la suite du MCU. Et pourquoi pas l’amorce de la saga des mutants dans l’univers Marvel. L’apparition confirmée d’un agent du D.O.D.C., déjà aperçu dans d’autres récits Marvel, laisse entrevoir des connexions plus larges.

La structure annoncée est aussi claire : huit épisodes (chacun d’environ 30 minutes) sous la bannière « Marvel Spotlight ». Ainsi, alors que l’on attend encore les grandes batailles prochaines (Secret Wars, etc.), c’est une approche plus minimaliste, plus introspective, que ce show semble vouloir adopter.

Restent quelques inconnues. Le casting dévoile aussi le retour de Sir Ben Kingsley dans le rôle de Trevor Slattery, ce qui ouvre sur un second degré assumé et sur le jeu sur la célébrité. Et puis, une question reste posée : dans quelle mesure cette série va-t-elle rester « self-contained » ou bien devenir un élément clé d’un vaste récit interconnecté ? L’équilibre entre récit autonome et grande machine Marvel sera à observer.

On peut affirmer sans grand risque que, même pour les lecteurs littéraires, ce format mérite l’attention : parce qu’il interroge la célébrité, la métaphore du super-héros et le geste littéraire du récit « d’acteur-héros ».

Et pour le reste, voilà la bande-annonce...

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com