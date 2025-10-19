Ces livres écrits par IA vendus sur Amazon : récit alarmiste d'une mère

Une mère de famille à Perth, l’Australienne Kate Rowlands, a récemment raconté l’expérience non-glorieuse de son fils tombant sur un titre intitulé The Practical Football Situations Guide for Beginners, signé « Buacker », avec une couverture aux couleurs du football (soccer) mais un contenu qui traite du football américain. Résultat : perplexité, déception, et questionnements, rapporte The Australian.

D’aucuns parlent d’un raz-de-marée de livres produits par intelligence artificielle sur la plateforme Kindle et autres services d’auto-édition. Ainsi, balance l’Authors Guild affirme : « Nous avons vu des centaines d’exemples montrant comment des acteurs mal intentionnés utilisent l’IA générative pour produire des “livres” qui trompent les consommateurs et détournent les ventes des véritables ouvrages. »

Alors, oui, les livres électroniques générés par intelligence artificielle inondent le marché. La nouvelle politique d’Amazon limite désormais la publication de livres Kindle autoédités à trois par jour. Pour autant, et derrière le sensationnalisme effrayant, l’industrie a surmonté d’innombrables annonces de sa fin imminente : celle-ci est plus susceptible de remodeler le paysage que de le détruire.

Bref : pas tout à fait l’apocalypse — mais assez pour faire grincer quelques dents dans le milieu.

Le retour de la maman de Perth (et pourquoi ça nous concerne)

Lorsque Kate Rowlands s’est penchée sur le livre « Buacker », elle n’a pas trouvé un auteur reconnu, ni même un pré-éditeur digne de ce nom. Elle constate une couverture attrayante, un titre accrocheur — mais un contenu confus, décalé, qui laisse le lecteur sur sa faim.

Ce petit épisode est symptomatique d’un phénomène plus vaste : des ouvrages qui semblent calibrés pour capter des mots-clés, attirer des clics, et peu importe s’ils rament sur le fond.

Pour un lecteur comme moi — passionné du livre, du métier d’édition — l’alerte est limpide : cette industrie parallèle fragiliserait le travail des auteurs légitimes, éroder la confiance du public, tout en diluant la notion même du mot ”livre“.

Dégâts pour les auteurs et les lecteurs

Les auteurs racontent que leur ouvrage apparaît sous forme de clone « résumé/imité », parfois le jour même de sa sortie. En un mot : la concurrence, ce sont les robots. Ainsi, l’experte en IA Melanie Mitchell a vu apparaître sur Amazon une version « contrefaite » de son propre livre, identifiée à 99 % comme générée par IA par la start-up Reality Defender. Elle confie : « Cela m’a mise en colère… C’est tout simplement effrayant de voir à quel point les gens se font berner en achetant ces livres. »

Pour le lectorat, c’est aussi une prise de risque : acheter un livre en pensant lire le fruit d’un auteur, et se retrouver face à un texte produit en un clic, avec peu — voire aucun — soin. Comme un plat « fast-food » littéraire, sans recette, sans chef, sans âme.

Que fait Amazon (et pourquoi ça ne suffit pas)

Amazon a entrepris quelques mesures : par exemple, obliger les auteurs à déclarer l’usage de l’IA dans leurs contenus via Kindle Direct Publishing (KDP). L’entreprise « exige que vous nous informiez de tout contenu généré par intelligence artificielle ». Sous peine d'un blâme, certainement.

Mais ces verrous ont des mailles plutôt larges, comme cette limite fixée à trois titres part jour qui « n’est probablement pas un changement décisif… car ceux qui inondent Amazon de livres générés par IA trouveront sans doute des moyens de la contourner ». En clair : on ferme une porte, mais les fenêtres restent. Le système semble lutter plus qu’il ne freine réellement.

Et maintenant ? Vers une régulation ou un afflux maîtrisé ?

Certains acteurs de l’édition prônent une labellisation claire de l’IA dans les livres : transparence pour le lecteur, protection pour l’auteur. Des voix s’élèvent pour dire qu’une simple étiquette « produit par IA » ne suffira pas ; il faut des filtres plus robustes.

Le danger ? Que la confiance du lecteur s’érode. Que le mot livre se banalise au rang de simple produit numérique jetable. Et qu’un vrai auteur (humain) se retrouve noyé dans la masse — comme l’erreur que nous redoutons tous.

Crédits illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 avec outil LLM.

Par Clément Solym

