Lancelot, chevalier queer à la Table ronde : le roman qui bouscule la légende d’Arthur

Au cœur du récit, un enfant sans nom est élevé sur l’« Île des Femmes » — loin des codes traditionnels de la chevalerie. Dès ses premiers pas, l’héroïne-héros nourrit un désir profond : « Dans mon plus ancien souvenir, je voulais comprendre la magie. » Cet orphelin, que l’on découvrira plus tard comme Lancelot, se forme auprès de Viviana, figure maternelle et mystique.

Dans le prologue publié en avant-première, une coccinelle ardente symbolise l’éveil du jeune héros : « Cela ressemble à de la magie… mais ce n’est que le monde qui se révèle. » Ces deux phrases suffisent à installer le ton du roman : une tension entre émerveillement et lucidité, entre destin et découverte de soi.

Une amitié-passion qui traverse les armures

La légende classique évoque l’amour interdit entre Lancelot et Guenièvre. Glynn, lui, choisit d’explorer une autre relation : celle qui unit Lancelot à Galehaut, son compagnon d’armes. « Caché sur l’île des Femmes, il commence son entraînement aux côtés du beau Galehaut. À mesure que leur lien se resserre, chacun guide l’autre vers sa vérité la plus intime. »

Le roman, selon la maison Grand Central Publishing (filiale du groupe Hachette), est présenté comme « une relecture sensorielle et sensuelle de la légende arthurienne ». Mais alors pourquoi cette version change-t-elle la donne ? Trois raisons, au minimum, s'impose, d'abord avec le prisme queer. En plaçant au cœur du récit un héros en quête d’identité hors des normes chevaleresques, Glynn offre un miroir inédit au lecteur contemporain. L’éditeur résume le projet comme « une réappropriation queer et affirmée de l’histoire de Lancelot ».

Ensuite, dans ce mélange de mythe et de modernité. Tout en s’appuyant sur Merlin, Camelot et la quête du Graal, l’auteur revisite la chevalerie à l’aune de la vulnérabilité et du doute : Lancelot ne cherche plus seulement la gloire, mais la vérité de son être.

Enfin, tout en s'inscrivant dans ce qui devient une tradition éditoriale – revisiter des classiques avec une approche de genre –, John Glynn apporte un certain renouvellement éditorial. Dans un marché saturé de réécritures mythiques, cette version se démarque par son ambition émotionnelle et identitaire. Un projet qui intrigue les professionnels de l’édition anglo-saxonne et les plateformes de lecture inclusives.

Quelles implications pour l’édition et la lecture ?

Du point de vue des métiers du livre, The Lost Book of Lancelot illustre une tendance forte : la transformation du canon. Avec pour première perspective l'uverture des publics. En rompant avec l’héritage hétérocentré, cette relecture attire de nouveaux lectorats avides de représentations multiples.

Maintenant, se posera forcément un défi pour la traduction. La future version française devra restituer la tension poétique entre désir et mythe, sans lisser la singularité queer du texte. Et dans le prolongement, la mutation des genres éditoriaux bouscule les codes. Ici, la fantasy rencontre la romance et le coming-of-age : un triple mouvement qui correspond à la soif d’histoires hybrides.

Et n'oublions pas : revisiter un mythe majeur, c’est s’exposer aux critiques des puristes. Si Glynn ne détruit pas la légende : il la rend perméable au doute, à la tendresse, à la fragilité.

Avec The Lost Book of Lancelot, John Glynn ne signe pas seulement une variation du cycle arthurien : il en inverse la perspective. Le héros en armure devient un jeune homme qui vacille, se cherche, se découvre. Dans ce récit, l’amour, l’identité, la loyauté et l’exil s’entrelacent pour redonner chair à une légende séculaire.

Il ne s’agit pas de « faire différent » mais de faire ressentir autrement. Comme le note la présentation éditoriale, l’ouvrage « apporte à un héros bien connu une vulnérabilité et une complexité nouvelles ».

Pour le lecteur, c’est l’occasion de revisiter un univers familier et d’y croiser des questions d’aujourd’hui : qu’est-ce qu’être chevalier ? Qu’est-ce qu’aimer hors des cadres ? Et si, finalement, la quête du Graal n’était qu’une métaphore de soi ?

