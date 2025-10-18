Invisibles depuis trop longtemps : la revanche des écrivains hispaniques

« Nous devons cesser d’exister uniquement pendant le Mois du patrimoine hispanique », résume l’esprit des témoignages recueillis par l’Associated Press. Les acteurs évoquent moins une « tendance » qu’un repositionnement structurel : édition, marketing, présence en rayon.

Le diagnostic est connu, mais il reste utile de le rappeler. D’après la dernière Diversity Baseline Survey de Lee & Low (2023), les professionnels d’origine hispanique représentent environ 4,6 % des effectifs de l’édition, loin du poids démographique des Hispaniques aux États-Unis. Et ils représentent près de 20 % de la population des Etats-Unis, plus globalement.

La progression depuis 2015 est réelle, mais lente. Le changement se produit, mais à un rythme mesuré. Autrement dit : la représentation progresse, l’écosystème reste majoritairement homogène.

Librairies de quartier, levier de fond

Face à cette inertie, des librairies sur le terrain rendent visibles des catalogues qu’on ne trouve pas toujours dans les grandes chaînes. À Bushwick (Brooklyn), Mil Mundos propose une curation bilingue et militante ; la librairie lie programmation, anti-gentrification et mise en avant d’auteurs afro-latins et autochtones.

L’idée est simple : faire de la vitrine un espace d’énonciation, pas un simple étalage. « Un pont entre cultures, au cœur du quartier », écrit Epicenter-NYC. Ces lieux, souvent coopératifs, attirent de nouveaux lecteurs… et des éditeurs indépendants qui y testent leurs titres.

Réseaux, festivals, plateformes...

Du côté des auteurs, la réponse s’organise : ateliers, résidences, festivals professionnels pour transmettre des savoirs pratiques (pitcher, négocier, bâtir un plan média). L’AP recense des initiatives qui dépassent la pure « visibilité » pour s’attaquer aux maillons ignorés : marketing, relations libraires, circulation des services de presse.

Les réseaux comme Latinx in Publishing cartographient les librairies hispaniques et mutualisent les opportunités. Même côté G.A.F.A. du livre, Bookshop.org sert de relais pour les libraires tenus par des personnes de couleur, tandis que l’Association des libraires américains observe une montée du nombre de points de vente détenus par des propriétaires issus des minorités.

La mobilisation n’est pas née de nulle part. L’affaire American Dirt (2020) a agi comme un révélateur, donnant naissance à #DignidadLiteraria, collectif et mot-dièse qui exige davantage d’auteurs latinos publiés — et mieux accompagnés. « Il ne s’agit pas d’un mois de comm’ ; c’est un changement de système que nous demandons », martèlent ses figures. Signe que le temps long compte, le mouvement continue de documenter les engagements pris et leurs suites, des acquisitions à la promotion.

Petites maisons et générations futures

Parallèlement, l’écosystème universitaire et indépendant tient la corde. Arte Público Press, plus ancienne et plus grande maison dédiée aux lettres latines aux États-Unis, a publié plus de 700 titres et lancé des carrières majeures. Le passage de relais récent à sa direction rappelle l’enjeu : pérenniser l’infrastructure, investir le numérique, ouvrir la porte à des auteurs non agentés, et résister aux vents contraires (censure, fragmentation des lectures).

Ici, l’indépendance n’est pas un slogan : c’est la condition de la découverte. Reste une question prosaïque : qui finance le bruit autour des livres ? Auteurs et libraires cités par l’AP rappellent que bien des parutions « diversité » bénéficient d’une mise en avant minimale : une présence plus ferme en publicité, événements et partenariats ferait la différence.

« Raconter nos histoires ne suffit pas si elles ne rencontrent pas leurs lecteurs », glisse une autrice : la médiation, c’est du temps et des budgets. Et la mesure du succès ? Pas seulement un pic en septembre, mais des ventes durables, des réimpressions, des cessions de droits.

L'importance des initiatives

Les librairies indépendantes continuent de jouer un rôle essentiel dans la mise en valeur des voix hispaniques. Selon un rapport publié en 2024 par l’American Booksellers Association, 60 des 323 nouvelles librairies indépendantes ouvertes aux États-Unis appartiennent à des personnes issues de minorités. D’après Latinx in Publishing, un réseau de professionnels du monde de l’édition, on dénombre actuellement 46 librairies appartenant à des propriétaires hispaniques dans le pays.

Des librairies bilingues hors D.C. montrent la voie : Mil Mundos (Brooklyn) mêle librairie, centre communautaire et programmation anti-gentrification ; l’accent est mis sur les littératures afro-latines et autochtones, avec une curation très ciblée. « Servir mille mondes », résume un portrait, en décrivant un espace où l’achat cohabite avec l’entraide.

Côté structures, #DignidadLiteraria est devenu un outil de veille après American Dirt, interpellant éditeurs et diffuseurs sur la chaîne entière : acquisitions, marketing, diffusion. Enfin, les indicateurs de Lee & Low (2015-2023) servent de boussole : la diversité progresse, mais lentement — d’où l’importance des relais locaux (librairies), des réseaux professionnels et des presses indépendantes qui assurent la découverte hors des cycles promotionnels courts.

