Stéphanie Artarit remporte le premier Prix Ensemble pour l’Imaginaire

Créé cette année par la Ligue de l’Imaginaire et le réseau des Libraires Ensemble, ce nouveau prix littéraire vise à promouvoir la littérature de genre francophone, et plus particulièrement le polar, auprès d’un large public.

Doté de 3000 euros, le prix a été remis à la lauréate par Olivier Norek, président de la Ligue de l’Imaginaire, aux côtés de Nicolas Lebel, Alexia Sevoz et Camille Lejeune, ainsi que de plusieurs membres du jury. Celui-ci était composé de libraires, de membres de la Ligue, et de personnalités de l’interprofession du livre, parmi lesquelles figuraient notamment Johana Gustawsson, Éric Giacometti et David S. Khara.

Né d’un partenariat inédit entre les Libraires Ensemble et la Ligue de l’Imaginaire, le Prix Ensemble pour l’Imaginaire ambitionne de renforcer la visibilité des littératures dites « de genre » — polar, fantastique, science-fiction ou thriller — dans le paysage littéraire francophone.

Chaque année, il récompensera un roman policier écrit par une autrice ou un auteur francophone, paru entre novembre et mai de l’année en cours.

L’initiative entend également soutenir le travail des librairies indépendantes, au cœur du dispositif : les ouvrages finalistes seront mis en avant dans l’ensemble du réseau des Libraires Ensemble, qui compte près de cinquante librairies réparties sur tout le territoire, de Brest à Cayenne.

La remise du prix se tiendra chaque année dans un salon du livre itinérant, organisé par l’une des librairies partenaires.

Fondée en 2008, la Ligue de l’Imaginaire rassemble des écrivains francophones majeurs de la littérature populaire, tels que Maxime Chattam, Bernard Werber, Cédric Sire, Bernard Minier, Olivier Bal ou Franck Thilliez. Sous la présidence d’Olivier Norek, le collectif défend la légitimité et la vitalité des littératures de l’imaginaire auprès du grand public comme des institutions.

De leur côté, les Libraires Ensemble forment un réseau national de librairies multi-spécialistes indépendantes qui mutualisent leurs forces pour valoriser la diversité éditoriale et promouvoir les auteurs auprès de leurs lecteurs.

En couronnant On ne mange pas les cannibales, le Prix Ensemble pour l’Imaginaire consacre une œuvre singulière et confirme la place grandissante du polar dans les lettres francophones contemporaines.

Crédits photo : Stéphanie Artarit © Chantal Formizzi

