Faillite de Coop Breizh : Locus solus reprend une partie du catalogue

La liquidation de la coopérative bretonne Coop Breizh, prononcée le 17 juin 2025, a fragilisé près de soixante maisons d’édition diffusées par la structure. L’offre de reprise validée par le tribunal de commerce de Brest a permis aux Éditions du Palémon — via leur structure de diffusion PLM Diffusion — de reprendre environ 584.000 exemplaires (près de 400.000 venant d'autres maisons) et les contrats d’une quinzaine d’éditeurs.

Cependant, une quarantaine d’autres éditeurs, souvent de petite taille et centrés sur la langue ou la culture bretonne, se retrouvent encore sans distributeur identifié, dans l’attente d’une solution.

Dans un communiqué, Sandrine Pondaven et Florent Patron, codirigeants de Locus solus édition, maison du Finistère, annoncent leur investissement pour aider leurs collègues à remonter la pente. « Les stocks existants étaient voués aux enchères et au circuit des soldeurs et bouquinistes, sans plus de diffusion classique dans la chaîne du livre, et sans droits d’auteur…

Face à cette situation, les éditions Locus Solus ont décidé, avec l’accord des auteurs et autrices concernés, la reprise d’une cinquantaine de titres des éditions Coop Breizh. »

La maison basée à Châteaulin et à Paris continue ainsi sa politique d’auteurs et d’autrices, indique Sandrine Pondaven. « Cette reprise permet la poursuite de la commercialisation en librairie de beaux-livres, essais, romans historiques, albums jeunesse et recueils de contes ancrés en Bretagne. De plus, certains titres, épuisés, sont déjà en cours de réédition sous les couleurs de Locus Solus. »

Le catalogue des reprises est dès à présent consultable, en version papier ainsi que sur le site locus-solus.fr, dans la rubrique « Coop Breizh ». Les ouvrages seront accessibles à partir de novembre 2025 auprès du diffuseur-distributeur national Médiadiffusion/MDS, ainsi que des Éditions Locus Solus.

Crédits photo : Locus solus édition

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com