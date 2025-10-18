Littérature organique : un tampon anti-IA débarque dans l’édition

Le principe est simple (et pas si naïf) : l’éditeur obtient une certification après avoir soumis ses pratiques éditoriales à un contrôle — revue des textes, audit des processus, engagements visibles. Une fois certifié, un logo peut figurer sur les couvertures des titres concernés. La première maison à l’avoir adopté est Galley Beggar Press, avec Telenovela de Gonzalo C. Garcia, prévue en novembre.

Le co-fondateur Esme Dennys explique le pari ainsi : « Comme pour les aliments “bio”, certains ne vont pas se soucier, mais beaucoup le feront », rapporte le Guardian. Par conséquent, le lecteur pourrait bientôt choisir un livre non pas seulement pour son auteur, mais pour son « niveau d’humain-ité ». Eh oui, on en arrive là.

L’édition ne vit pas dans une bulle. Depuis que les outils d’écriture automatique et de génération de contenu ont gagné en puissance — et en présence sur les plateformes de publication à la demande —, le secteur se crispe. Dans ce contexte, l’Authors Guild aux États-Unis avait déjà mis en place en janvier 2025 une certification Human Authored, qui permet aux membres de déclarer qu’ils ont écrit « à partir de l’intellect humain ».

Ainsi, Books By People s’inscrit dans une double dynamique : valoriser l’authenticité littéraire et proposer une réponse visible à la crise IA de l’édition. Les médias spécialisés notent que ce label pourrait fonctionner comme un “tampon d’identité” dans un marché saturé d’opacité.

Au-delà du symbole, ce type d’initiative marque une inflexion dans l’histoire de l’édition. On passe d’un modèle de diffusion massive à un modèle où la provenance — l’origine humaine — devient un critère de valorisation. On pourrait presque dire : l’édition se « terroirise ». Et si c’est un peu ironique, c’est aussi révélateur : l’urgence d’affirmer une « voix humaine » dans un monde où l’IA peut tout générer, sauf peut-être l’épiphanie.

Par Nicolas Gary

