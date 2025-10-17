« Il me plaît à penser que l’Auvergne n’est pas simplement au centre de la France, mais au centre de tout ; ou presque, restons modestes ! Je relis ses écrivains, je visite ses monuments, je gravis ses volcans, je contemple sa nature, je me goinfre de ses fromages. Elle est plus grande qu’elle n’en a l’air ; bien trop grande pour tenir dans un aussi petit livre. »

Ni véritable guide touristique ni chronique empreinte de nostalgie, cet ouvrage se présente avant tout comme une déclaration d’amour à l’Auvergne. À travers ses pages, il invite à découvrir la région dans toute sa richesse : sa beauté singulière, ses mystères, son histoire, la douceur de son art de vivre et la joie profonde de s’y sentir chez soi.

Les éditions Héliopoles nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né à Chamalières, Joseph Vebret a fait ses études à Clermont-Ferrand puis à Sciences Po Paris. Après une carrière menée dans le journalisme, les cabinets ministériels et le conseil, il choisit en 2002 de se consacrer exclusivement à l’écriture. Éditeur, romancier, essayiste, dramaturge, ainsi qu’auteur d’anthologies et de récits historiques — notamment consacrés au XIXᵉ siècle —, il a signé une cinquantaine d’ouvrages.

Frédéric Deligne, dessinateur et caricaturiste de presse, a collaboré à de nombreux titres parmi lesquels La Croix, Nice-Matin, Le Pèlerin et La Montagne.

