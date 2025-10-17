Paris appose une plaque à Jean-Luc Lagarce, au 15 rue Didot

La Ville de Paris rend hommage à Jean-Luc Lagarce », saluant « l’un des plus grands auteurs et metteurs en scène contemporains ». Né le 14 février 1957 à Héricourt (Haute-Saône), Jean, Luc, Serge (dit Jean-Luc) Lagarce passe son enfance à Valentigney (Doubs), où ses parents sont ouvriers chez Peugeot.

En 1975, son baccalauréat en poche, il s’installe à Besançon, s’inscrit à la faculté de philosophie et au conservatoire d’art dramatique de la ville. En parallèle, il travaille à un mémoire intitulé Théâtre et pouvoir en Occident.

Le Théâtre de la Roulotte, de l’amateur au professionnel

Avec des camarades du conservatoire, il fonde le Théâtre de la Roulotte, compagnie amateur dont le nom rend hommage à Jean Vilar. Quelques années plus tard, il abandonne ses études pour se consacrer entièrement au théâtre : la compagnie devient professionnelle en 1981. Basée à Besançon mais « sans lieu fixe » — hébergée spectacle par spectacle dans les théâtres de la ville — la Roulotte est progressivement subventionnée - collectivités locales, puis ministère de la Culture.

Lagarce mène alors une double vie d’auteur et de metteur en scène. Il écrit plus d’une vingtaine de pièces et met en scène de nombreux spectacles, alternant répertoire classique et créations originales. Après de nombreuses allées et venues entre les scènes parisiennes et celles de l’Est, il s’installe à Paris à la fin des années 1980. À cette période, ses mises en scène rencontrent davantage de succès que ses textes. Il apprend sa séropositivité, donnée biographique qui transparaît dans ses pièces, travaillant les motifs de la mort, de la disparition et de la famille.

En 1990, après le prix Léonard de Vinci, une bourse lui permet une retraite de trois mois à Berlin, où il écrit Juste la fin du monde — l’histoire d’un fils revenu, après douze ans d’absence, annoncer sa maladie et sa mort prochaine. La pièce est d’abord mal accueillie. Lagarce en donnera une version plus aboutie en écho avec Le Pays lointain, qu’il achève quelques jours avant sa mort. Le 30 septembre 1995, à 38 ans, Jean-Luc Lagarce décède du sida, laissant « une œuvre à la fois riche et complexe ».

Depuis sa disparition, sa notoriété n’a cessé de croître : ses textes sont traduits en vingt-cinq langues, figurent au répertoire de la Comédie-Française et sont joués dans de nombreux pays. La reconnaissance s’est aussi faite au cinéma : Xavier Dolan a adapté Juste la fin du monde en 2016.

L’apposition de la plaque au 15, rue Didot — votée en juillet 2025 et dévoilée le 16 octobre — vient reconnaître, dans la ville où il vécut, la place durable de Jean-Luc Lagarce dans notre histoire théâtrale.

