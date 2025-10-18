Jordan, LeBron, Kobe… les géants de la NBA réunis dans un livre hommage

De Michael Jordan à LeBron James, de Magic Johnson à Kobe Bryant, en passant par Shaquille O’Neal, Larry Bird ou Wilt Chamberlain, chacun a marqué son époque par le talent, le charisme et l’art du geste.

La collection Légendes leur rend hommage à travers un livre richement illustré, à la maquette vive et contemporaine. Cent portraits détaillés, des anecdotes, des chiffres, des palmarès et deux cents photos composent cette fresque spectaculaire dédiée aux héros du parquet.

Les éditions Sophia nous en proposent les premières pages :

Par Inès Lefoulon

