Un voyage dans l’histoire du football à travers ses plus grands clubs

L’ouvrage invite à redécouvrir les grandes heures de ces institutions sportives : leurs triomphes, leurs périodes de doute, leurs joueurs de légende et les stades où se sont écrits tant de souvenirs. Derrière chaque club, un récit vivant mêle anecdotes, statistiques, palmarès et portraits emblématiques, pour restituer toute la démesure du football.

Dans une maquette dynamique et élégante, accessible à tous les publics, cette édition offre un panorama complet des plus grands clubs de la planète — du Real Madrid à Boca Juniors, de Liverpool au Barça. Un voyage vibrant au cœur du sport le plus populaire au monde, entre mémoire et émotion.

Les éditions Sophia nous en proposent les premières pages :

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com