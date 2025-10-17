Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Le monde en familles : Simon Sebag Montefiore réécrit l’Histoire par le sang

Montefiore simon Sebag, Simon Sebag Montefiore, Simon Duran

C’est une histoire du monde racontée non par les batailles, les empires ou les dates, mais par les liens du sang. Dans Le Monde. Une histoire familiale de l’humanité (Passés/Composés), Simon Sebag Montefiore choisit la famille comme fil conducteur, ce « seul bien commun » à travers lequel il relit neuf cent cinquante mille ans d’histoire humaine. Le pari est audacieux : raconter la planète entière à hauteur de foyer.

Tout commence sur une plage anglaise : cinq paires de pas fossilisées, un homme et quatre enfants, une famille d’avant l’Histoire. À partir de ces empreintes, l’auteur déroule la grande fresque humaine — des tribus de chasseurs aux cours impériales, des dynasties du Nil aux Kennedy ou aux Kim. Le monde devient une succession de lignages, de drames domestiques et de stratégies d’héritage, où le pouvoir prend forme autant dans les chambres que sur les champs de bataille.

Montefiore, historien au succès international, montre comment les dynamiques familiales nourrissent les structures du pouvoir. Mariages arrangés, fratricides, trahisons, naissances et deuils composent la trame d’un récit foisonnant où les femmes et les enfants retrouvent leur place, longtemps négligée. Il mêle l’intime à la géopolitique, rappelant que derrière chaque empire se cachent des familles — qu’elles soient royales, bourgeoises ou esclaves — et que l’histoire des nations n’est souvent que celle de leurs maisons.

Ce premier tome, qui nous emmène de l’Afrique aux Amériques, de la Chine aux rives de la Seine, s’achève à la veille du règne de Louis XIV, mais déjà, à travers les siècles et les visages, se dessine une même constance : les familles changent, les empires tombent, mais le besoin d’aimer (ou d’être aimé), de protéger et de transmettre demeure.

 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
17/10/2025 à 18:01

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Le monde

Montefiore simon Sebag, Simon Sebag Montefiore trad. Simon Duran

Paru le 03/09/2025

794 pages

Passés Composés

31,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040408093
9791040408093
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.