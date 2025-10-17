Le monde en familles : Simon Sebag Montefiore réécrit l’Histoire par le sang

C’est une histoire du monde racontée non par les batailles, les empires ou les dates, mais par les liens du sang. Dans Le Monde. Une histoire familiale de l’humanité (Passés/Composés), Simon Sebag Montefiore choisit la famille comme fil conducteur, ce « seul bien commun » à travers lequel il relit neuf cent cinquante mille ans d’histoire humaine. Le pari est audacieux : raconter la planète entière à hauteur de foyer.

Tout commence sur une plage anglaise : cinq paires de pas fossilisées, un homme et quatre enfants, une famille d’avant l’Histoire. À partir de ces empreintes, l’auteur déroule la grande fresque humaine — des tribus de chasseurs aux cours impériales, des dynasties du Nil aux Kennedy ou aux Kim. Le monde devient une succession de lignages, de drames domestiques et de stratégies d’héritage, où le pouvoir prend forme autant dans les chambres que sur les champs de bataille.

Montefiore, historien au succès international, montre comment les dynamiques familiales nourrissent les structures du pouvoir. Mariages arrangés, fratricides, trahisons, naissances et deuils composent la trame d’un récit foisonnant où les femmes et les enfants retrouvent leur place, longtemps négligée. Il mêle l’intime à la géopolitique, rappelant que derrière chaque empire se cachent des familles — qu’elles soient royales, bourgeoises ou esclaves — et que l’histoire des nations n’est souvent que celle de leurs maisons.

Ce premier tome, qui nous emmène de l’Afrique aux Amériques, de la Chine aux rives de la Seine, s’achève à la veille du règne de Louis XIV, mais déjà, à travers les siècles et les visages, se dessine une même constance : les familles changent, les empires tombent, mais le besoin d’aimer (ou d’être aimé), de protéger et de transmettre demeure.