Avec Cosey, on prend le temps : c'est la plus belle des libertés

Clément Doucet, libraire, s’avoue d’abord saisi par une évidence : la douceur têtue du livre. Le récit, dit-il en substance, « résiste » à la vitesse ambiante, préfère la retenue, l’ellipse, la durée. « On est surpris, parce que ça fait du bien… on est perdus dans une temporalité où le temps ne s’écoule plus vraiment », confie l’animateur, qui voit dans Yiyun une formation à la fois artistique, sentimentale et politique.

Une discussion à retrouver dans notre dernière émission, Paroles de libraires, ci-dessous en podcast :

Cette lenteur n’est pas inertie ; c’est un parti pris de mise en scène. Le découpage — au sens bédéistique comme au sens littéral du papier découpé — « guide » le lecteur et donne « une fluidité impressionnante », souligne Clément Doucet : on se laisse emmener, sans se demander où l’on en est, tant l’architecture des pages fait récit.

La première étincelle entre Urs et Mei, c’est une scène de baiser — sur un téléski, détail presque burlesque — que le libraire décrit comme une ouverture de roman. « Il est léger, presque fébrile… il est suggéré, et je crois que c’est le mieux », dit-il, ramenant chacun à sa propre adolescence. L’équilibre entre les deux personnages, « ni centrée sur lui ni sur elle », installe d’emblée une juste réciprocité : parfois même « c’est Mei qui l’emporte », sans jamais d’emphase ni de ridicule.

Yiyun épouse un art ancestral — le papier découpé, pratiqué en Suisse depuis cinq siècles et en Chine depuis plus longtemps encore — et en fait une scène intérieure : silhouettes, contre-jours, plans qui s’emboîtent. « C’est presque du théâtre… un noir et blanc d’ombre et de lumière », note l’animateur, qui pointe aussi l’hommage de Cosey à toute une iconographie : Tintin, Mickey, Hugo Pratt, l’ombre de Jonathan. Le procédé passe du motif au moteur : « Tout commence par l’art, tout termine par l’art », insiste Clément Doucet, voyant là l’ossature secrète de l’album.

Clément Doucet parle d’« accomplissement » : l’album d’un auteur « décomplexé », qui ose mélanger une chronique de montagne, une lettre d’amour à la bande dessinée et une méditation sur la création. Le fil narratif, dit-il, s’impose avec la « douceur absolue » d’une feuille d’automne : des thèmes « arrivent », s’imbriquent, se répondent. Une planche, vue seulement à la deuxième lecture, ferait « basculer » l’ensemble, résolvant un mystère autour de Mei ; preuve, au passage, qu’on peut raconter la patience sans la confondre avec l’atermoiement.

À qui conseiller Yiyun ? Aux lectrices et lecteurs prêts à « prendre leur temps » ; à celles et ceux qui aiment qu’un album parle d’amour sans mièvrerie, d’art sans fétichisme, du monde sans didactisme. Clément Doucet prévient : les amateurs d’« action effrénée » risquent de ne pas s’y retrouver. Mais le livre s’offre comme « album de transmission à 2000 % », parce qu’il donne envie d’essayer — des ciseaux à la main —, de se mesurer à une tradition (le Scherenschnitt alpine, l’art chinois du découpage), de passer le témoin. Ce n’est pas un manifeste tapageur, plutôt « une résistance douce et paisible, bienvenue à notre époque ».

Le roman graphique traverse les Alpes et file jusqu’en Chine ; il y a là « plus qu’une histoire d’amour dans les alpages », résume l’animateur : un parcours des années 1990, une chaîne d’héritages qui « joint les époques, les lieux, les personnes ». La mère d’Urs — chanteuse, yodle et basse Fender à la main — ajoute un contrepoint musical, presque rock, tandis que l’horizon géopolitique demeure en demi-teinte, tenu à distance par égard pour la découverte du lecteur. L’album devient ainsi « voyage » : paysages contemplés, cultures qui se répondent, imagination qui fait jonction.

Pour baliser des chemins de lecture, Clément Doucet cite Le Dieu vagabond (pour la part mythologique et contemplative), l’adaptation de L’Amie prodigieuse (pour l’épaisseur historique), ou encore Loire de Davodeau (pour le voyage en aquarelle, l’identité graphique marquée, le pas de côté mélancolique). Des voisinages non mimétiques, dit-il, mais éclairants : de quoi « poser Yiyun sur la table », l’entourer de titres qui l’aident à vibrer.

En bout de conversation, deux mots s’imposent. « Liberté », d’abord : liberté de créer, de regarder, de lier rêve et réel ; liberté d’allure, de souffle. Puis « transmission » : l’album circule comme une tasse de thé qu’on laisse refroidir — longtemps — pour mieux partager. « Un voyage qu’on entreprend une fois… et qu’on entreprendra plusieurs fois », sourit Clément Doucet. On referme Yiyun avec ce sentiment d’avoir tenu, dans la pulpe des doigts, un livre qui répond au monde sans le surligner. Et c’est peut-être l’essentiel.

Crédits photo : Clément Doucet - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com