"La littérature : un espace de liberté et un espace intime"

Les éditions Quartier libre sont une toute jeune maison d’édition indépendante de littérature francophone contemporaine, qui s’est lancée début 2025 et compte aujourd’hui 3 titres au catalogue.

Un espace où l'on perçoit les échos de sa propre vie

Quartier libre publie des romans de l’intime. Avec pour seuls mots d’ordre : l’enthousiasme pour un texte, la qualité littéraire, l’envie de découvrir de nouvelles voix d’autrices et d’auteurs qui ravivent le réel.

La littérature est à la fois un espace de liberté et un espace intime qui se déploie entre le livre et le lecteur. Un espace où l'on perçoit les échos de sa propre vie, où l'on rencontre des êtres différents de soi, où le réel s'éclaire dans toutes ses nuances. ​

C’est à cet endroit que nous donnons rendez-vous à nos lecteurs. Et c’est pourquoi nous avons choisi ce nom pour la maison, qui convoque pour nous tout ce qu’apporte la lecture d’ouvrages de fiction : une échappée, un pas de côté, l’ouverture à l’inconnu, mais aussi une balade très intime dont on revient souvent différent, au gré des rencontres ou des découvertes que l’on a pu faire, sans les avoir prévues, sans les avoir cherchées.

L’éditrice et fondatrice de la maison, Mathilde Bonte-Joseph, est accompagnée d’un comité de lecture composé de quatre personnes montées à bord dès le début du projet : Sophie Caron, Olivier Grandry, Anne Lepage et Sébastien Turcat. L’identité graphique de la maison, les couvertures et la maquette des livres ont été conçues par le graphiste et typographe Loïc Le Gall. Les livres sont imprimés en France, chez Corlet. Nous sommes diffusés par Cedif et distribués par Pollen, qui ont cru en Quartier libre dès le début.

Après de longs mois de gestation, Quartier libre a pris vie lorsque nous avons reçu le manuscrit de Claire Griois, un texte magnifique qui nous a immédiatement enthousiasmés. Le cœur quand il explose est paru le 9 janvier 2025 et a lancé la maison. C’est un premier roman, un texte haletant, à l’écriture ciselée, très poétique. Un véritable cri, adressé par une jeune femme à un amour disparu à la suite de violences policières, où l’on entend la rage, le manque, la révolte, mais aussi l’amour et la renaissance.

Le temps que nous avons, de Catherine Merle, et Le regret des astres, de Simon Fulleda, sont également des premiers romans, tout aussi singuliers et profondément attachants. Chacun d’entre eux est emblématique de l’esprit de la maison, à leur manière, et révèlent de nouvelles voix de la littérature, à suivre !

Crédit photo : Quartier Libre

