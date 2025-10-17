Adrien Goetz réélu à la direction de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan

Né en 1966, Adrien Goetz, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, docteur en histoire de l’art, enseigne à la faculté des lettres de Sorbonne-Université. Ses recherches universitaires concernent surtout l’époque romantique et le cercle d’Ingres et de ses élèves.

Il est l’auteur de nombreux romans qui ont souvent trait à l’art, dont La Dormeuse de Naples, Intrigue à l’anglaise, et la Villa Kérylos ou plus récemment Le Dictionnaire amoureux de la Toscane, Intrigue à Brégançon et Mes Musées en liberté, 120 promenades artistiques en France.

Ces travaux ont été largement primés notamment par le Prix François-Victor Noury décerné par l’Académie française, le Prix Roger Nimier, le Prix des Deux Magots, ainsi que le Prix Arsène Lupin de littérature policière. Durant dix ans, Adrien Goetz a été le secrétaire général puis le vice-président de l’association Patrimoine sans frontières. Il est actuellement le directeur de la rédaction de Grande Galerie, le Journal du Louvre.

Adrien Goetz (© Yann Arthus-Bertrand)

Il est élu membre de l’Académie des beaux-arts le 17 mai 2017, dans la section des membres libres, au fauteuil précédemment occupé par Pierre Dehaye (1921-2008). Adrien Goetz a également été vice-président de l’Académie des beaux-arts pour l’année 2023.

« Mon souhait est de terminer les importants travaux que notre académie entreprend à la Bibliothèque et la Villa Marmottan afin d’ouvrir au public et particulièrement aux étudiants ce lieu exceptionnel », a souligné Adrien Goetz à l'occasion de sa réélection.

« Durant les cinq dernières années, artistes et chercheurs accueillis en résidence pendant quelques mois y ont été je crois très heureux. Un mouvement est lancé, il reste à achever la réhabilitation du bâtiment principal dont les décors anciens sont en ce moment restaurés et à rouvrir l’auditorium, qui sera un formidable outil au service de l’Académie des beaux-arts. »

Située au sein d’un quartier résidentiel longeant le bois de Boulogne, la Bibliothèque Marmottan a été construite à la fin du XIXe siècle. Bibliothèque d’exception, elle est l’œuvre de Paul Marmottan qui la légua en 1932 à l’Académie des beaux-arts avec le musée Marmottan Monet.

Devenue un véritable pôle culturel tourné vers l’art et la recherche, la Bibliothèque Marmottan conserve plus de 30.000 ouvrages consacrés à Napoléon Ier et au Premier Empire, et plus largement au rayonnement politique, culturel et artistique de la France au XIXe siècle ainsi qu’un fonds de quelque 6000 estampes, dessins et gravures. Cet établissement est également doté d’un auditorium et de salles pouvant accueillir des expositions temporaires.

La bibliothèque, en délégation de gestion auprès de la ville de Boulogne-Billancourt de 1996 à fin 2018, est depuis cette date de nouveau administrée de manière directe par l’Académie des beaux-arts.

Faisant l’objet d’importants travaux de restauration et de réhabilitation depuis 2020, la propriété de Boulogne-Billancourt s’est mue, sous l’impulsion de Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, et d’Adrien Goetz, directeur de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan, en une petite « Villa des arts ». Elle accueille désormais chaque année en résidence des chercheurs travaillant sur la première moitié du XIXe siècle ainsi que des artistes de différentes disciplines.

Photographie : Villa Marmottan © Daniele Rocco

