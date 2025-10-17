Sylvain Forge : “La technologie ne donne pas de sens, elle offre des distractions

Face à des attitudes suicidaires ou meurtrières, une unité spéciale a été créée et une nouvelle recrue, Sébastian Ortega , fait sensation lors de sa première mission. S’il est pressenti pour une belle carrière, il a intégré la chronopolice dans un tout autre but : retrouver le chauffard qui a tué sa mère. C’est le début d’un engrenage infernal.

Ni le jour ni l’heure pointe les dérives des applications gérées par l’IA, qui, souvent déroutées de leur finalité première, peuvent devenir un outil de contrôle et de pouvoir. Comme à son habitude, Sylvain Forge, expert en cybersécurité, utilise ses compétences professionnelles et son talent d’écrivain pour nous régaler d’un thriller haletant, rythmé, parsemé de trahisons, de pièges et de rebondissements dans un Montpellier pas si futuriste que ça : l’action se déroule en 2037, avec un environnement accablé par la chaleur.

Rencontre avec cet auteur discret, romancier primé et passionné par les questions de l’utilisation des nouvelles technologies.

Actualitté : L'IA, comme toutes innovations technologiques, répond à une nécessité ou un besoin d'amélioration de notre quotidien. Prédire la mort fait partie de quelle catégorie ?

Sylvain Forge : Aujourd’hui, en 2025, les IA de prédiction de mortalité sont des outils médicaux. Elles aident à anticiper, à mieux soigner, à accompagner les patients en fin de vie. C’est de la médecine, point final.

Mais dans mon roman, en 2037, Oracle a franchi la ligne rouge. L’application se présente comme un service de santé publique : vous connaissez votre année de mort, vous changez vos habitudes (moins de clopes, plus de sport, meilleure nourriture) et vous gagnez du temps. Le projet est imparable : responsabiliser les citoyens, réduire les coûts de santé. Tout le monde est pour, non ?

Ce qui m’intéresse, c’est ce basculement invisible. Comment un outil pensé pour sauver des vies devient une arme de contrôle social. Comment on habille la surveillance en prévention. Et comment, psychologiquement, les gens craquent.

Parce que connaître sa date de mort, ce n’est pas une information, c’est une condamnation. Et là, tout déraille.

Les dangers viennent de la manipulation des données et de la dérive des buts premiers. Une IA pourrait-elle être totalement autonome ?

Sylvain Forge : Une intelligence artificielle peut atteindre un haut degré d’autonomie, au point d’accomplir des tâches complexes sans intervention humaine directe, mais une autonomie absolue, où l’IA fonctionnerait de façon entièrement indépendante sur le long terme… Ce n’est pas encore pour tout de suite.

Le vrai danger, c’est l’opacité. Quand Oracle annonce votre mort, qui est responsable ? L’algorithme ? Le data scientist qui l’a entraîné ? La boîte qui le commercialise ? Les investisseurs qui empochent les bénéfices ? Personne ne peut vraiment répondre. Et c’est ça qui est glaçant : l’implication se dilue, elle disparaît dans les couches techniques.

Et là, l’IA devient le paravent idéal. Derrière, il y a toujours des intérêts très humains

La mort reste-t-elle un tabou ?

Sylvain Forge : Absolument, et c’est fascinant. Nous vivons dans une société hyperconnectée, où l’on partage tout, mais la mort reste un impensé. On la médicalise, on la cache, on l’euphémise. La mort a été déplacée du cadre familial vers les hôpitaux et les EHPAD !

Oracle joue sur ce tabou : l’application prétend rationaliser la mort, la transformer en donnée manipulable. Mais connaître sa date ne lève pas l’interdit, au contraire. Dans le roman, les personnages qui découvrent leur échéance basculent souvent dans la violence ou le déni. La mort n’est pas un problème qu’on résout avec un algorithme, c’est une énigme qu’on apprivoise.

L’humain est devenu un consommateur de technologie et, paradoxalement, il a toujours besoin de donner du sens à sa vie. Comment l’expliquez-vous ?

Sylvain Forge : Justement, la technologie ne donne pas de sens, elle offre des distractions. On scrolle, on like, on consomme des contenus, mais ça ne répond pas aux questions existentielles. Au contraire, cette surconsommation numérique crée un vide. Dans Ni le jour ni l’heure, Sebastian cherche du sens à travers une quête personnelle : retrouver le meurtrier de sa mère. La technologie est son outil, pas sa motivation.

C’est la grande illusion des géants de la tech : ils nous vendent de l’efficacité en prétendant que ça nous rendra heureux. Mais le sens naît de nos relations, de nos combats, de ce qui nous dépasse. La technologie ne peut pas remplacer cette quête.

Le risque lié à l’IA a besoin de fiction pour nous mettre en garde. Considérez-vous être un lanceur d’alerte ?

Sylvain Forge : Je dirais plutôt un « lanceur de questions ». Mon rôle n’est pas de prédire l’avenir ou de donner des leçons, mais d’explorer les zones grises. La fiction permet de projeter les implications psychologiques et sociales des technologies avant qu’il ne soit trop tard. En cybersécurité, je vois quotidiennement les failles, les abus, les détournements. Si Ni le jour ni l’heure, outre une bulle de distraction (sa fonction première), amène les lecteurs à se poser des questions sur ce qu’ils acceptent de confier aux algorithmes, alors ce sera un bonus. Un bon thriller doit de se nourrir d’imagination pour prédire les pires scénarios.

Sebastian est seul face à un groupe puissant et sans scrupule. Le flic solitaire est-il devenu le nouveau héro romanesque ?

Sylvain Forge : Le flic solitaire a toujours été une figure romanesque forte ; je pense à Maigret ou Philip Marlowe. Mais aujourd’hui, cette solitude prend un autre sens. Dans mon roman, Sebastian n’est pas seul par choix romantique, il est isolé parce que le système est gangrené. En tant que figure du héros qui va au bout de sa détermination et de lui-même, il incarne une vulnérabilité, mais aussi la résistance possible. Son obstination, son humanité face aux machines, c’est ce qui en fait un héros contemporain. Il ne sauve pas le monde, il tente juste de rester debout.

Sylvain Forge, Ni le jour ni l’heure pour l'IA

L’IA n’est pas un fantasme futuriste : déjà bien présente dans notre quotidien, elle suscite autant d’enthousiasme que d’interrogation. Sylvain Forge ne cesse de nous aviser avec ses romans sur les possibles dérives et manipulations des applications car nous le savons, l’enfer est pavé de bonne intention, l’IA a un défaut et non des moindres : elle est conditionnée à la codification humaine et son exploitation commerciale.

Ni le jour ni l’heure est un support fictionnel qui donne l’occasion de se poser des questions sur la finalité et l’utilité de nos applications. Le futur se construit au présent , il est donc encore temps de s’en préoccuper ; la dépendance à la technologie peut se révéler dangereuse à partir du moment où on lui abandonne son discernement et le choix de ses décisions. Il faut toujours avoir à l’esprit que derrière ce qui nous apparait comme ludique se cache une société commerciale.

Plongez sans crainte dans l’enquête de ce flic téméraire, un thriller efficace qui donne envie à chaque fin de chapitre de découvrir le suivant et qui est une véritable réussite sur les rebondissements. Par ce roman, Sylvain Forge confirme sa place dans la grande famille des auteurs de polars, ancrés dans le présent avec un véritable questionnement sur notre environnement technologique.

Par Christian Dorsan

