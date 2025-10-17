Olivier Nasti, lauréat du premier prix Tous les goûts ont une histoire

Pendant dix jours, le Publicisdrugstore, adresse emblématique des Champs-Élysées, a célébré la Semaine du Goût à travers une programmation mêlant gastronomie et culture. Une fête des sens, qui met à l’honneur le dialogue profond entre cuisine et littérature à travers ce nouveau prix.

Chef doublement étoilé, Meilleur Ouvrier de France, ambassadeur de la cuisine de gibier et de l’Alsace, Olivier Nasti dirige Le Chambard à Kaysersberg (Relais & Châteaux), une maison gastronomique de référence.

Cuisinier Chasseur est un ouvrage collectif conçu avec Ilya Kagan, photographe, Stéphane Méjanès, journaliste et chroniqueur gastronomique et Arnaud Fréminet, illustrateur animalier. Olivier Nasti révèle son lien intime avec la nature, la faune sauvage et l’acte culinaire, qu’il envisage comme une quête à la fois instinctive et poétique, et à son métier de « cuisinier-chasseur-cueilleur ».

Créé en 2025, le prix « Tous les goûts ont une histoire » distingue un ouvrage francophone alliant récit culinaire, transmission culturelle, excellence éditoriale et émotion sensorielle. Il récompense autant la qualité d’écriture que la richesse visuelle, la mise en page et la fabrication de l’ouvrage.

Parmi les onze livres en compétition, le jury — composé de personnalités du monde culinaire, culturel et médiatique telles qu’Aure Atika, Sarah Poniatowski, Guillaume Gomez ou François-Xavier Demaison — a unanimement salué l’univers singulier d’Olivier Nasti.

