Constantin Alexandrakis lauréat du Prix Alain Spiess du deuxième roman 2025

Le Prix Alain Spiess du deuxième roman 2025 a été attribué à Constantin Alexandrakis pour son roman L’Hospitalité au démon, publié aux éditions Verticales. 

Le 17/10/2025 à 14:52 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

17/10/2025 à 14:52

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

Dans l'ouvrage, peu après la naissance de sa fille, un homme surnommé « le Père » voit ressurgir les souvenirs d’abus subis dans son enfance. Hanté par la peur de la répétition, il entreprend une cartographie symbolique du « Grand Continent des Violences Sexuelles ». Cette entreprise, à la fois exploration et exorcisme, se déploie sur six années d’errance intérieure entre la farce et le cauchemar. Dans un Danemark fictif, Constantin Alexandrakis interroge le rapport masculin au pouvoir, à la culpabilité et à la domination, refusant le confort du simple récit victimaire.

Né en 1978, ce dernier a exercé mille métiers avant de se tourner vers l’écriture : designer, testeur de chaussettes, chroniqueur, artiste plasticien sous le pseudonyme Gwyneth Bison. Collaborateur de plusieurs revues et lieux artistiques, il explore les zones troubles de la psyché et du langage. Après Deux fois né, son premier récit, L’Hospitalité au démon confirme une voix singulière, intrépide, qui choisit d’affronter les ténèbres pour en dégager une lumière âpre et nécessaire.

Créé en 2017 par Françoise Spiess en hommage à son mari, l’écrivain Alain Spiess, ce prix récompense un deuxième roman qui se distingue par la singularité, la nouveauté et l’audace de son écriture. Il vise à accompagner les auteur·ices à ce moment délicat de leur parcours, entre la révélation du premier livre et la confirmation du second.

Remis par un jury d’écrivain·es et de personnalités du monde littéraire, le Prix Alain Spiess du deuxième roman entend mettre en lumière des voix fortes, souvent à la marge des circuits les plus médiatisés. On y retrouve Abigail Assor, lauréate 2024, Alexandre Lenot, Christine Guinard, Emmanuelle Lambert, Alexandre Lederer, Touhfat Mouhtare, Sophie-Aude Picon, Françoise Soloss, Jean-Luc Vincent, Tania Weber, et Albert Dichy.

Le comité d’honneur regroupe quant à lui plusieurs figures marquantes du paysage littéraire : Mohammed Aïssaoui, Tahar Ben Jelloun, Belinda Cannone, Geneviève Damas, François Emmanuel, Gaël Faye, Marin Fouqué, Nicolas Mathieu, Guillaume Poix, Joy Sorman et Sylvie Tanette.

Les précédentes éditions ont consacré, entre autres, Guillaume Poix, Lola Gruber, Kev Lambert, Anne Godard ou encore Marin Fouqué, tandis que Gaël Faye, Mathieu Palain ou Damien Ribeiro ont reçu des mentions spéciales ou le Prix des jeunes.

Le Festival du deuxième roman, moment fort de la saison, met à l’honneur les lauréat·es et ancien·nes primé·es. La prochaine édition se tiendra les 31 janvier et 7 février 2026 dans les médiathèques de Gentilly et de Choisy-le-Roi. Lectures, rencontres, performances et débats y prolongeront la réflexion sur ce moment singulier qu’est le deuxième livre dans une carrière d’écrivain·e.

Une soirée spéciale à la Maison de la Poésie, animée par Albert Dichy, rassemblera les lauréat·es du Prix autour d’une lecture musicale accompagnée par le guitariste Jean-Philippe Nataf, offrant une visibilité unique aux auteur·ices émergent·es.

Le Prix Alain Spiess du deuxième roman agit plus généralement, à la fois à l’échelle locale et sur le plan international. Ses partenariats avec les médiathèques municipales favorisent des actions culturelles au plus près des publics — lectures, ateliers, rencontres — afin de renforcer le lien entre les auteurs et les lecteurs.

Un concours de nouvelles associé est par ailleurs ouvert à des écrivain·es du monde entier, encourageant la diversité linguistique et culturelle. En soutenant les écritures francophones émergentes, il participe à la diffusion d’une littérature vivante et plurielle, fidèle à l’esprit d’ouverture d’Alain Spiess.

Alain Spiess (1940-2008), romancier, nouvelliste et traducteur dont l’écriture sinueuse et musicale, dans la lignée de William Faulkner et Claude Simon, explorait la mémoire, les blessures du siècle et la profondeur de l’intime. Parmi ses œuvres : Opéra d’ombres (Flammarion, 1984), Installation (Gallimard, 1995), Pourquoi ? (Gallimard, 1997), Anniversaire (Gallimard, 2000), Une méprise (du Rocher, 2003), Ruine (Gallimard, 2004) et Reniement (Gallimard, 2008).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Constantin Alexandrakis (F. Mantovani, Gallimard)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Hocine Bouhadjera
L'hospitalité au démon

Constantin Alexandrakis

Paru le 09/01/2025

240 pages

Editions Gallimard

20,00 €

9782073047922
Deux fois né

Constantin Alexandrakis

Paru le 12/10/2017

304 pages

Editions Gallimard

20,50 €

9782072737121
